17.11.2025 22:44

Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ ομάδας αλλοδαπών.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, η συμπλοκή έλαβε χώρα στην Χανιόπορτα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε καβγάς μεταξύ νεαρών.

Στη διάρκεια του διαπληκτισμού, ένας εκ των νεαρών τραυματίστηκε, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φέρεται να «χτυπήθηκε» από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

