Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11, στη Λάρισα, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στη συνοικία της Νεάπολης.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να εγκλωβιστούν στο ένα εκ των δύο ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, με τα δύο παιδιά. Ωστόσο, τελικά δε χρειάστηκε η συμβολή των πυροσβεστών, καθώς την οικογένεια είχαν απεγκλωβίσει νωρίτερα δύο νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι που φέρει πιο επιπόλαιους τραυματισμούς, όπως και τα παιδιά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

1 / 3