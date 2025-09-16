Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή όπου ο 61χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση αρκούδας στην περιοχή της Δράμας πριν από περίπου 3 μήνες.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία. Ο ορειβάτης φαίνεται να καταγράφει την αρκούδα, ενώ κινείται ήρεμα μέσα στο δάσος, μέχρι τη στιγμή που η συμπεριφορά της αλλάζει αιφνίδια και γίνεται επιθετική.

Στο υλικό ακούγεται ο Χρήστος να καλεί τον φίλο του κοντά του, ενώ αμέσως μετά διακρίνεται ο χαρακτηριστικός ήχος από το ψεκαστικό απωθητικό σπρέι.

«Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει, ενώ το ζώο κινείται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου», αναφέρει ο Χρήστος στη συνέχεια του βίντεο, τη στιγμή που η αρκούδα πλησιάζει τους δύο άνδρες.

Ο σκύλος που ήταν με τους δύο ορειβάτες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη». Ακολουθεί ήχος που παραπέμπει σε σπρέι ενώ ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», επαναλαμβάνει.

Δευτερόλεπτα μετά, Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άντρες είχαν πάει για πεζοπορία σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο.

