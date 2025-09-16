search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 17:51

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη

16.09.2025 17:51
arkoudqa new

Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή όπου ο 61χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση αρκούδας στην περιοχή της Δράμας πριν από περίπου 3 μήνες.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία. Ο ορειβάτης φαίνεται να καταγράφει την αρκούδα, ενώ κινείται ήρεμα μέσα στο δάσος, μέχρι τη στιγμή που η συμπεριφορά της αλλάζει αιφνίδια και γίνεται επιθετική.

Στο υλικό ακούγεται ο Χρήστος να καλεί τον φίλο του κοντά του, ενώ αμέσως μετά διακρίνεται ο χαρακτηριστικός ήχος από το ψεκαστικό απωθητικό σπρέι.

 «Πού είσαι;  Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει,  ενώ το ζώο κινείται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου», αναφέρει ο Χρήστος στη συνέχεια του βίντεο, τη στιγμή που η αρκούδα πλησιάζει τους δύο άνδρες. 

Ο σκύλος που ήταν με τους δύο ορειβάτες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη». Ακολουθεί ήχος που παραπέμπει σε σπρέι ενώ ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», επαναλαμβάνει. 

Δευτερόλεπτα μετά, Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άντρες είχαν πάει για πεζοπορία σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Αιγάλεω: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση Σύρου σε 17χρονη – Του φώναζε να φύγει

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, «σηκώθηκαν» και εναέρια μέσα

Νέα μαρτυρία για τους πρόσφυγες στη Γαύδο – Δεν τους διώξαμε, τους στείλαμε στο λιμάνι  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

arkoudqa new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη

mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:11
vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

1 / 3