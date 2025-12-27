«Παιδιά γειά σας»: Αποχώρησε από πάνελ ο Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Βούλτεψη

Καβγάς ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Χρήστο Γιαννούλη ξέσπασε στον αέρα του Action 24, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του δεύτερου από το τηλεοπτικό παράθυρο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού, εν μέσω μπλόκων, με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη να τον διακόπτει, αναφέροντας πως και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών.

Οι παρεμβάσεις της κυρίας Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον κύριο Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι την επόμενη φορά που τον διακόψει θα σταματήσει να συμμετέχει στη συζήτηση. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Όταν η Σοφία Βούλτεψη προχώρησε σε νέο σχόλιο ο Χρήστος Γιαννούλης αποχώρησε. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο», του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.

