search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 12:31

«Παιδιά γειά σας»: Αποχώρησε από πάνελ ο Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Βούλτεψη

27.12.2025 12:31
voultepsi_giannoulis

Καβγάς ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Χρήστο Γιαννούλη ξέσπασε στον αέρα του Action 24, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του δεύτερου από το τηλεοπτικό παράθυρο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού, εν μέσω μπλόκων, με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη να τον διακόπτει, αναφέροντας πως και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών.

Οι παρεμβάσεις της κυρίας Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον κύριο Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι την επόμενη φορά που τον διακόψει θα σταματήσει να συμμετέχει στη συζήτηση. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Όταν η Σοφία Βούλτεψη προχώρησε σε νέο σχόλιο ο Χρήστος Γιαννούλης αποχώρησε. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο», του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς για αγρότες: Έχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη τους – Η κυβέρνηση να μην τα κάνει θάλασσα και την Πρωτοχρονιά

Σδούκου: «Δεν μπορεί κάποιος να ζητά χωρίς να συζητά» – Ζητάει… ρεαλιστικές συζητήσεις από τους αγρότες

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:10
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

1 / 3