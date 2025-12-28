Φουρτούνες στο Αιγαίο: Τι σημαίνει το διαφαινόμενο τέλος των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά  

Το τέλος της περιόδου σχετικής ύφεσης στο Αιγαίο δεν αιφνιδίασε όσους παρακολουθούν από κοντά τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες. Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί επιστροφής στην προ του Φεβρουαρίου 2023 πρακτική των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε εκτιμήσεις που εδώ και μήνες κυκλοφορούσαν σε διπλωματικά γραφεία και στρατιωτικούς διαδρόμους.

Σύμφωνα και με αναλύσεις που κάνουν πλέον πολλές πλευρές και μέσα ενημέρωσης (όπως η Καθημερινή) στην Αθήνα, είναι πλέον ορατή μία… «κόπωση» στο διάλογο Αθήνας–Άγκυρας. Κάτι που δεν προέκυψε ξαφνικά. Αντιθέτως, ωρίμαζε σταδιακά, καθώς οι δύο πλευρές διάβαζαν με εντελώς διαφορετικά γυαλιά τη Διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου 2023. Για την ελληνική πλευρά, το κείμενο αποτέλεσε μια πολιτική δέσμευση καλής θέλησης, ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης που θα μπορούσε –σε βάθος χρόνου– να επιτρέψει σοβαρές συζητήσεις για τις δύσκολες διαφορές. Για την Άγκυρα, ωστόσο, οι ίδιες διατυπώσεις ερμηνεύτηκαν ως ένα άτυπο μορατόριουμ κινήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μια ανάγνωση που δεν συμμερίστηκε ποτέ επισήμως η Αθήνα.

Το πρώτο καμπανάκι ήχησε ήδη από το καλοκαίρι του 2024, όταν η Τουρκία ακύρωσε επί του πεδίου τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Από εκεί και πέρα, μια αλληλουχία κινήσεων προσέφερε πρόσφορο έδαφος στους «σκληρούς» κύκλους της Άγκυρας για να υποστηρίξουν ότι η Ελλάδα υπερβαίνει τα συμφωνηθέντα. Η κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και, κυρίως, η παραχώρηση δύο θαλάσσιων οικοπέδων στη Chevron νοτίως της Κρήτης παρουσιάστηκαν ως αποδείξεις μιας ελληνικής στρατηγικής που –κατά την αφήγηση της Άγκυρας– αγνοεί τις τουρκικές ευαισθησίες.

Η Αθήνα, πάντως έδωσε «πατήματα» για δυσφορία στην υπόθεση της Chevron, καθώς οι πρόχειροι χειρισμοί προκάλεσαν την ενόχληση της Αιγύπτου.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω τους τελευταίους μήνες. Η άκομψη ακύρωση από την Τουρκική πλευρά της προγραμματισμένης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με τη συνάντηση του τελευταίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατέστησαν σαφές ότι η Άγκυρα επαναξιολογεί τη στάση της.

Στο πεδίο, τα σημάδια ήταν ακόμη πιο ευδιάκριτα. Αυξήθηκαν οι αυθαίρετες κινήσεις τουρκικών αλιευτικών εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ το επεισόδιο με την εμπλοκή σκαφών του ελληνικού Λιμενικού και τουρκικής ακταιωρού ανοιχτά του Αγαθονησίου ήρθε να υπενθυμίσει πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση. Η ρητορική κλιμάκωση κορυφώθηκε με τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εθνικής Άμυνας Ρασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος προειδοποίησε ευθέως ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων στα νησιά του Αιγαίου παραβιάζει –κατά την τουρκική ερμηνεία– το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησής τους.

Πίσω από τις δηλώσεις αυτές κρύβεται και μια ακόμη ενόχληση της Άγκυρας: η προέλευση των συστημάτων. Η τουρκική πλευρά δεν κρύβει τη δυσφορία της για το γεγονός ότι κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιμετώπισης UAV και drones, βασίζονται σε ισραηλινή τεχνολογία. Στο τουρκικό αφήγημα, η στρατηγική σύγκλιση Αθήνας–Τελ Αβίβ εκλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο ως «αντιτουρκικός άξονας».

Η αντίληψη αυτή της Άγκυρας, ενισχύθηκε με την τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα στα Ιεροσόλυμα.

Η «απάντηση» της Τουρκίας ήρθε σχεδόν ακαριαία: την επόμενη ημέρα καταγράφηκε εικονική αερομαχία ελληνικών και τουρκικών F-16 μεταξύ Λέσβου και Λήμνου, στο πλαίσιο αναχαίτισης τουρκικών μαχητικών που παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Από τη Σάμο, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδείας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε, απαντώντας έτσι στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν υιοθετεί αναθεωρητικό λόγο. «Η χώρα μας, όμως, είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», υπογράμμισε, θυμίζοντας ότι αυτό αποτελεί συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων και της ελληνικής Πολιτείας συνολικά.

Καθώς το αφήγημα των «ήρεμων νερών» υποχωρεί, το Αιγαίο εισέρχεται ξανά σε περίοδο αυξημένης έντασης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν έρχονται «φουρτούνες», αλλά πόσο διαχειρίσιμες θα αποδειχθούν – και αν οι δίαυλοι επικοινωνίας θα αποτρέψουν ένα νέο, επικίνδυνο ατύχημα.

