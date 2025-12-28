Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον σύζυγό της.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, επί της οδού Λοκρίδος 37, στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο 60χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη με μαχαίρι στον λαιμό και στη συνέχεια, αφού ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και βούτηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πριν από το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι.

Περισσότερα σε λίγο…

