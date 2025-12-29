Αγρότες: «Θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο, δεν υπάρχει διάσπαση στο κίνημα» διαμηνύουν από τα μπλόκα – Κινητοποιήσεις και τα Φώτα

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των αγροτών, προαναγγελοντας νέα μπλόκα σε λιμάνια και τελωνεία, ενώ απορρίπτουν κάθε συζήτηση περί διασπασης του κινήματός τους, παρά τις διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας στον ρ/σ Παραπολιτικά, «δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό κίνημα. 11 μπλόκα από αυτά που αναφερόταν ότι συμμετείχαν στην σύσκεψη στην Επανομή έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και είπαν ότι συντάσσονται με την Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και με όλα τα μπλόκα της υπόλοιπής Ελλάδας. Τα 11 μπλόκα από αυτά έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα ένα- δύο μπλόκα που θα διαχωριστούν μέχρι σήμερα το βράδυ οπότε δεν υπάρχει καμία διάσπαση. Ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης ή μια προσπάθεια που ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για αυτό βγήκε ο κ. Μαρινάκης να την πατρονάρει αμέσως, βιάστηκε πάρα πολύ όμως δεν υπάρχει ρήγμα στο αγροτικό κίνημα».

«Δεν υπάρχει καμία διάσπαση»

Σε αντίστοιχο κλίμα κινήθηκε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας, Στέφανος Τοπαλίδης, ο οποίος μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, δήλωσε ότι «είμαστε εδώ και ένα μήνα στο δρόμο, πιστεύουμε ότι έρχεται η ώρα που θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να θέσουμε όλα τα προβλήματα», σπεύδοντας να υπογραμμίσει ότι «δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό μέτωπο, είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δεν υπάρχει πρόθεση ούτε να φύγουμε από τα μπλόκα ούτε να σταματήσει ο αγώνας μας, ό,τι έχουμε κάνει από κοινού το έχουμε κάνει απλά νομίζω ότι η άποψη των περισσότερων αγροτών είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να επιλύσουμε τα θέματά μας».

Πάντως, ο Σ. Τοπαλίδης επέμεινε ότι «πρέπει να πάμε σε διάλογο δηλαδή ο κόσμος όλος είναι μαζί μας, μας έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή του δεν θέλουμε όλη αυτή η κατάσταση να γυρίσει μπούμερανγκ προς τους αγρότες. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δεν θέλουμε να φέρουμε κανέναν σε δύσκολη θέση για αυτό προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα».

«Κάπου πρέπει να οδηγηθεί»

Μιλώντας στον ίδιο ρ/σ, ο πρόεδρος του συλλόγου νέων αγροτών και εκπρόσωπος των αγροτών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, Δημήτρης Τσιλιάς, φάνηκε πιο επικριτικός για το Συντονιστικό, λέγοντας ότι «δεν δεχόμαστε τον τρόπο εκπροσώπησης όπως βγαίνει από την πανελλαδική μπλόκων. […] Βγαίνεις σε έναν αγώνα, σε μια διαμαρτυρία, πρέπει αυτό το πράγμα για να έχει ουσία να έχει αρχή μέση και ένα τέλος, κάπου πρέπει να οδηγηθεί […] Διαφωνούμε με την εκπροσώπηση από τη Λάρισα όσον αφορά το πως τίθενται τα θέματα στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να ζητάμε ελάχιστες εγγυημένες τιμές στην ελεύθερη αγορά του 2025, πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε την απώλεια εισοδήματος για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πετρέλαιο στην αντλία αφορολόγητο».

Ωστόσο, και ο Δ. Τσίλιας υπογράμμισε ότι «δεν είναι διασπαστικό αυτό που λέω, δεν σπάω τον αγώνα, δεν είμαι προδότης όπως ακούω. […] Εμείς δεν είπαμε αύριο το πρωί πάμε σε διάλογο αλλά διασαφηνίζουμε τη θέση μας ότι δεν θα μείνουμε σε έναν ατέρμονο αγώνα δίχως σκοπό» και υπογράμμισε ότι «πρέπει η κυβέρνηση επισήμως να ανακοινώσει αυτά τα πράγματα ότι θα τα φέρει στη Βουλή, ποια μπορεί να κάνει από αυτό το 75% που λέει. Αυτά που μπορεί να κάνει δεν τα εφαρμόζει στην πράξη, έχουν μείνει σε ανακοινώσεις», προσθέτοντας ότι «η κινητοποίηση είναι κεντρικής σημασίας, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και συσσωρευμένα. Δεν τελειώνει έτσι εύκολα η κινητοποίηση επειδή θα το πει κάποιος ή αν θα το πει η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων. Πρέπει να δούμε στην πράξη κάποια πράγματα τα οποία θα μας κάνουν να πάμε στο διάλογο».

Έντονος διάλογος

Πάντως, σε διάλογο που είχε στην ΕΡΤ ο Δ. Τσίλιας με τον Κώστα Σέφη, πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, τα πνεύματα οξύνθηκαν, όταν ο πρώτος είπε ότι «εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου». Ο Κ. Σέφης αντέδρασε έντονα και σημείωσε: «Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων […]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε», για να ακολουθήσει έντονος διάλογος:

Τσίλιας : Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.

: Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι. Σέφης : Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.

: Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών. Τσίλιας : Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα;

: Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα; Σέφης : Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.

: Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο. Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε μια απόφαση προχθές, και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε κλείστηκε τίποτα, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία…

«Θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Όσον αφορά σε αυτές καθαυτές τις κινητοποιήσεις, ο Ρ. Μαρούδας υπογράμμισε ότι «μακάρι να μην κάνει κανένας Φώτα στα μπλόκα γιατί Πρωτοχρονιά θα κάνουμε. […] Αν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα», μη αποκλείοντας ότι μπορεί να κλείσουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι καθώς και άλλες δομές όπως λιμάνια και τελωνεία.

«Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας, τα μπλόκα ήταν ανοιχτά, ανοίξαμε και τα διόδια για να περνάει ο κόσμος με λιγότερα χρήματα. Εμείς ανοίξαμε τα μπλόκα να διευκολύνουμε τον κόσμο όπως θα το κάνουμε και την Πρωτοχρονιά στην έξοδο και στην επιστροφή, ανοίγουμε και τα διόδια για να πάει ο κόσμος στον προορισμό του ακόμη πιο γρήγορα δεν είναι δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα το πως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και η Τροχαία», υποστήριξε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Κλιμάκωση και κοινωνική ευθύνη

Ούτως ή άλλως σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο. Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία. Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Εύβοια, Καρδίτσα, Μάλγαρα

Στην Εύβοια, οι αγρότες προχωρούν εκ νέου σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, μιας από τις δύο χερσαίες προσβάσεις του νησιού, από τις 18:00 έως τις 20:00. Στο μπλόκο των Σοφάδων στην Καρδίτσα, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Επίσης, στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν σήμερα το ρεύμα προς Αθήνα από τις 12:00 και για ένα 24ωρο. Το συγκεκριμένο ρεύμα θα ανοίξει εκ νέου αύριο, Τρίτη, προκειμένου να γίνει ομαλά η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Οι αγρότες στο μπλόκο στο Δερβένι μπαίνουν ξανά από σήμερα στις κινητοποιήσεις, και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου πάνω στην Εγνατία Οδό.

Οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στην πόλη της Λάρισας σήμερα το απόγευμα. Μετά τη συγκεκριμένη κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους. Στο μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσουν σήμερα για τρεις ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο.

Πολιτικές κόντρες

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιανουαρίου. Όσον αφορά στα 18 μπλόκα από τη βόρεια Ελλάδα που διαφοροποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τη «γραμμή» της Πανελλαδικής Επιτροπής, ζητώντας διάλογο με την κυβέρνηση, πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη στις τάξεις τους καταγράφεται… ρήγμα, καθώς από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, αποστασιοποιήθηκαν συγκεκριμένα μπλόκα σε Έβρο, Κιλκίς, Δράμα, Χαλκηδόνα και Νησέλι Ημαθίας.

Όσον αφορά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των αγροτικών κινητοποιήσεων, ειδικά μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με την οποία καλούσε εκ νέου τους αγρότες σε διάλογο. Πάντως, στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν και μέτρα για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς, καθώς οι αγρότες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν πίσω.

Από την πλευρά του, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση και για την ταλαιπωρία των εκδρομέων των Χριστουγέννων αλλά και για προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στους αγρότες, αναφέροντας: «Απίστευτη ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες οδηγούς στην εθνική οδό. Η κυβέρνηση αντί να διευκολύνει την κατάσταση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».

Τσιάρας: Το μπαλάκι στους αγρότες

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι «το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. […] Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ. Και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας, δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά ότι «υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μπλόκων που είναι υπέρ του διαλόγου αλλά και στα μπλόκα τα οποία είναι εναντίον του διαλόγου δεν είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελών και ήδη υπάρχουν και κάποιες αποχωρήσεις αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ δύο πλευρών, όταν υπάρχει ένα θέμα προς συζήτηση ξέρετε κάποιον άλλο τρόπο που να μπορεί να επιλυθεί πέραν του να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι; Αυτή η κρίση μόνο με διάλογο μπορεί να εκτονωθεί».

Διαβάστε επίσης

Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – Χιόνια και στην Αττική την Πρωτοχρονιά (video)

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα