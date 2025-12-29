search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.12.2025 12:04

Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία

29.12.2025 12:04
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new

Τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στην Καλογρέζα της Νέας Ιωνίας.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.

Η γυναίκα παρασύρθηκε από μπετονιέρα ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν κινδυνεύει και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

