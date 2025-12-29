Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στην Καλογρέζα της Νέας Ιωνίας.
Το σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.
Η γυναίκα παρασύρθηκε από μπετονιέρα ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν κινδυνεύει και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
