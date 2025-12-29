search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.12.2025 13:52

Κίνημα Δημοκρατίας κατά Άδωνι Γεωργιάδη: Απαράδεκτη θεσμική απαξίωση του Διεθνούς Δικαστηρίου και της Διεθνούς Αμνηστίας

29.12.2025 13:52
kasselakis-new

Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την ανάρτησή του με την οποία χαρακτήριζε «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και τη Διεθνή Αμνηστία, εξαπολύει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη μιλά για «θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης Μητσοτακη», που «πέρασε και εκτός συνόρων» και αναφέρει αναλυτικά:

«Με δημόσια παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης προέβη σε πρωτοφανή και απαξιωτική αναφορά προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και τη Διεθνή Αμνηστία, χαρακτηρίζοντάς τα ως «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» και καλώντας ουσιαστικά σε αγνόηση του έργου και της θεσμικής τους αποστολής.

Η στάση αυτή συνιστά βαριά θεσμική εκτροπή. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποτελεί κορυφαίο δικαιοδοτικό όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ η Διεθνής Αμνηστία είναι διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δημόσια απαξίωσή τους από εν ενεργεία Υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας πλήττει ευθέως:

· το κύρος της χώρας διεθνώς,

· την αξιοπιστία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,

· και τη θεσμική σοβαρότητα του κράτους δικαίου.

Η απόπειρα ιδεολογικής στοχοποίησης διεθνών θεσμών, επειδή δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές αφηγήσεις, υπονομεύει την έννοια της ανεξαρτησίας των θεσμών και παραπέμπει σε πρακτικές που δεν συνάδουν με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Η Ελλάδα οφείλει να σέβεται και να υπερασπίζεται τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει και από τους οποίους αντλεί θεσμική ισχύ και διεθνή αξιοπιστία. Δηλώσεις σαν αυτές δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία ούτε τη δημοκρατική παράδοση της χώρας.

Ζητούμε:

  1. Την άμεση απομάκρυνση-του επικίνδυνου για την χώρα υπουργού- από την κυβέρνηση.
  2. Σαφή επαναβεβαίωση του σεβασμού της ελληνικής πολιτείας προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και τη Διεθνή Αμνηστία.

Η θεσμική ευθύνη δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι υποχρέωση Δημοκρατίας».

1 / 3