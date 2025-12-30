Τα γιορτινά τους έβαλαν και τα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά – Μεταφέρουν ακόμη και τον… Αη Βασίλη (Photos/Video)

Μην ξαφνιαστείτε αν δείτε στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά στολισμένα λεωφορεία, καθώς έξι από τα λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως, πλήρως εναρμονισμένα στο γιορτινό κλίμα των γιορτών.

Στέλνουν έτσι το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης που εκπέμπει η γέννηση του Θεανθρώπου, αλλά και της προσμονής για μια τυχερή νέα χρονιά.

Η οικογένεια της ΟΣΥ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας φέτος για πρώτη χρονιά «έντυσε» λεωφορεία της, προσθέτοντας μια χαρούμενη νότα στην εορταστική περίοδο και ανταποδίδει στο επιβατικό κοινό που την εμπιστεύεται για τις καθημερινές μετακινήσεις του ένα μικρό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης.

Ο Άγιος Βασίλης, επέλεξε από τη Δευτέρα 29/12/2025 μέχρι και την παραμονή των Φώτων, να μετακινηθεί με τα λεωφορεία ως επιβάτης και να μοιράσει Πρωτοχρονιάτικα δωρο-λαχεία – έκπληξη στους πολίτες.

Οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πακέτα εισιτηρίων 5 +1 διαδρομές, 10+1 διαδρομές και εισιτήρια πενθήμερης διάρκειας, που αποτελούν ευγενική χορηγία στην Εταιρία από τον ΟΑΣΑ.

Σταθερά προσηλωμένοι στην ποιοτική εξυπηρέτηση και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών της Αττικής δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη προσπάθεια για τη δημιουργία των αστικών συγκοινωνιών που ονειρεύονται οι επιβάτες μας και προσθέτουμε τις ευχές μας για μια νέα χρονιά γεμάτη ευχάριστες διαδρομές, φως, τύχη, προσωπική και κοινωνική ευημερία.

