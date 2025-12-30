search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 17:52

Τα γιορτινά τους έβαλαν και τα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά – Μεταφέρουν ακόμη και τον… Αη Βασίλη (Photos/Video)

30.12.2025 17:52
leoforeio stolismeno 99- new

Μην ξαφνιαστείτε αν δείτε στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά στολισμένα λεωφορεία, καθώς έξι από τα λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως, πλήρως εναρμονισμένα στο γιορτινό κλίμα των γιορτών.

Στέλνουν έτσι το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης που εκπέμπει η γέννηση του Θεανθρώπου, αλλά και της προσμονής για μια τυχερή νέα χρονιά.

Η οικογένεια της ΟΣΥ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας φέτος για πρώτη χρονιά «έντυσε» λεωφορεία της, προσθέτοντας μια χαρούμενη νότα στην εορταστική περίοδο και ανταποδίδει στο επιβατικό κοινό που την εμπιστεύεται για τις καθημερινές μετακινήσεις του ένα μικρό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης.

Ο Άγιος Βασίλης, επέλεξε από τη Δευτέρα 29/12/2025 μέχρι και την παραμονή των Φώτων, να μετακινηθεί με τα λεωφορεία ως επιβάτης και να μοιράσει Πρωτοχρονιάτικα δωρο-λαχεία – έκπληξη στους πολίτες.

Οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πακέτα εισιτηρίων 5 +1 διαδρομές, 10+1 διαδρομές και εισιτήρια πενθήμερης διάρκειας, που αποτελούν ευγενική χορηγία στην Εταιρία από τον ΟΑΣΑ.

Σταθερά προσηλωμένοι στην ποιοτική εξυπηρέτηση και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών της Αττικής δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη προσπάθεια για τη δημιουργία των αστικών συγκοινωνιών που ονειρεύονται οι επιβάτες μας και προσθέτουμε τις ευχές μας για μια νέα χρονιά γεμάτη ευχάριστες διαδρομές, φως, τύχη, προσωπική και κοινωνική ευημερία.  

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τις επερχόμενες χαμηλές θερμοκρασίες

Τα ρίχνει στο… ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση – Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο, χιονόπτωση και παγετό – Πότε και πού θα χιονίσει στην Αττική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

tatiana
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK – Έδινε μάχη με σπάνια μετάλλαξη λευχαιμίας

maximou_1003_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για αναφορές Τραμπ για F-35 στην Τουρκία: Νόμος απαγορεύει την πώληση όσο η Άγκυρα έχει τους S-400

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:04
xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

1 / 3