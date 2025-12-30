Εξελίξεις με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στα Άνω Πορόια – Το σημείωμα σε σακάκι και τα στοιχεία από το smartwatch

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων στις Σέρρες, Κωνσταντίνου Γκίνη ο οποίος αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου.

Ένα νέο στοιχείο ωστόσο που έρχεται στη δημοσιότητα από το thestival.gr, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, είναι ένα σημείωμα το οποίο ο 45χρονος φέρεται να είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του.

Στο σημείωμα αυτό γράφει τα ονόματα των δύο παιδιών του και της συζύγου του, έχοντας δίπλα από κάθε όνομα την φράση «σε αγαπώ».

Δεν είναι ξεκάθαρο το πότε έχει γραφτεί ωστόσο το σημείωμα αυτό, που είχε αποδέκτη τη σύζυγό του, ωστόσο έχει μεγαλώσει την αγωνία για την τύχη του 45χρονου.

Παράλληλα εξετάζονται τα ευρήματα από το cloud του smartwatch του, το οποίο φέρεται να έδειξε ότι τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνισή του, κοιμόταν το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ ενώ το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά. Επίσης, έδειξε ότι πριν την εξαφάνισή του είχε ακολουθήσει μια διαδρομή στο όρος Μπέλες την οποία και ερευνούν οι Αρχές.

