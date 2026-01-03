Διαγραφές «αιωνίων φοιτητών»: Ποια πανεπιστήμια έχουν την… πρωτιά – Αναλυτικός πίνακας και τι αναμένεται

Οι μαζικές διαγραφές «αιωνίων» φοιτητών, που βρίσκονται σε εξέλιξη στα ελληνικά πανεπιστήμια, βγάζουν εντυπωσιακά στοιχεία, ενώ αποκαλύπτεται πως πρόκειται για μία πραγματικά ευτράπελη κατάσταση, καθώς τα μητρώα των ΑΕΙ είχαν να εκκαθαριστούν δεκαετίες.

Υπήρχαν μεταξύ άλλων ακόμα και… προπολεμικές εγγραφές φοιτητών, που δεν αποφοίτησαν, αλλά παρέμειναν στους καταλόγους μέχρι τώρα! Υπό αυτή την έννοια η εντύπωση που δόθηκε τεχνηέντως περί τεραστίου προβλήματος με τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητική. Ελάχιστες δεκάδες χιλιάδων φοιτητών είναι το κυρίως θέμα σε αυτή την υπόθεση: Φοιτητές που θέλουν πραγματικά να ολοκληρώσουν τη φοίτηση, αλλά για διάφορους, κυρίως σοβαρούς λόγους, δεν τα έχουν καταφέρει και ζητούν δεύτερη ευκαιρία.

Κατά τα άλλα είναι μία διαδικασία, που θα έπρεπε να έχει γίνει, αφού δεν νοείται να υπάρχουν εγγεγραμμένοι φοιτητές από προπολεμικά ή και προχουντικά έτη.

ΕΚΠΑ και ΑΠΘ τις πρωτιές – το 1933 και το 1938 οι πρώτες εγγραφές

«Πρωταθλητές» στις λίστες με τους «αιώνιους φοιτητές» είναι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, το Οικονομικό και το ΠΑΔΑ.

Όπως αποκαλύπτει και η Καθημερινή το Σάββατο, το ΕΚΠΑ έχει 86.477 φοιτητές να διαγράφονται από τα μητρώα του. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 30.595 διαγραφές, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 25.312, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 20.545 –αριθμός που αντανακλά τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιαιώς κατά την ίδρυσή του το 2018– και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 16.494 διαγραφές, κυρίως πρώην φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παλαιότερες εγγραφές μεταξύ των διαγραφέντων εντοπίζονται μάλιστα στο 1933 και στο 1938.

Από τους 308.605 φοιτητές που διαγράφηκαν, οι 267.846 ήταν εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο των ιδρυμάτων τους, ενώ οι υπόλοιποι 40.759 δεν περιλαμβάνονταν σε αυτό, καθώς είχαν εγγραφεί σε χρονική περίοδο προγενέστερη της μηχανογράφησης των φοιτητολογίων.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι 40.759 αυτοί φοιτητές προέρχονται αποκλειστικά από δύο ιστορικά ιδρύματα: 23.552 από το ΕΚΠΑ και 17.207 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Θα φτάσουν τις 400.000 οι διαγραφές

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ΑΕΙ που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, κατά το πρώτο αυτό κύμα διαγράφηκαν συνολικά 308.605 μη ενεργοί φοιτητές. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι σχολές και τα προγράμματα σπουδών πενταετούς και εξαετούς διάρκειας, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής περαιτέρω αύξησης των διαγραφών έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εικόνα αυτή δεν είναι οριστική. Ο τελικός απολογισμός της πρώτης φάσης των διαγραφών αναμένεται στα τέλη του 2026, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και στα ιδρύματα με πενταετή και εξαετή προγράμματα σπουδών, όπως το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και οι πολυτεχνικές, γεωπονικές και ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων. Πρόκειται για 140 σχολές, στις οποίες ο αριθμός των λιμναζόντων φοιτητών εκτιμάται μεταξύ 80.000 και 85.000.

Συνολικά αναμένεται ότι ο συνολικός αριθμό όσων θα απομακρυνθούν από τα μητρώα θα προσεγγίσει τις 400.000. Η πρώτη φάση της διαδικασίας ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την εκκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων από μη ενεργούς φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν από το 2017 και δεν πληρούσαν τα κριτήρια παράτασης φοίτησης.

Παράταση για 35.000

Παράλληλα, περίπου 35.000 φοιτητές δεν διαγράφηκαν στο παρόν στάδιο, καθώς αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» που προβλέπει ο νόμος 5224/2025, πληρώντας συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια συμμετοχής σε εξετάσεις. Εκτός διαγραφής παραμένουν επίσης τα άτομα με αναπηρία άνω του 50%, ενώ προβλέπεται και κατ’ εξαίρεση πίστωση χρόνου φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν τον ίδιο τον φοιτητή ή στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Παρά τις πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί κατά την προετοιμασία του μέτρου, μέχρι στιγμής η εφαρμογή του προχωρά χωρίς δυναμικές κινητοποιήσεις, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση του φοιτητικού πληθυσμού των ελληνικών πανεπιστημίων.

