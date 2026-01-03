Συλλαλητήριο το απόγευμα στην αμερικανική πρεσβεία για τη στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα – Κάλεσμα της Λαϊκής Ενότητας

Την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, καταδικάζει η Λαϊκή Ενότητα και καλεί σε συγκέντρωση το απόγευμα του Σαββάτου (6.30) στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην αμερικανική πρεσβεία. Πρόκειται, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, για «μια πράξη ωμής ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας που παραβιάζει κατάφωρα την κρατική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ενός ανεξάρτητου λαού».

Και τονίζει: «Η επίθεση αυτή συνιστά ευθεία παραβίαση του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, απειλεί την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια και ανοίγει τον δρόμο για νέους πολέμους και για γενίκευση της νέας αποικιοκρατίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους – όχι μόνο στη Λατινική Αμερική.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να καλέσει για επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ξεκάθαρη καταδίκη της αμερικανικής επίθεσης, που στρέφεται ενάντια σε κάθε αρχή του Διεθνούς Δικαίου.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα της χώρας, τα συνδικάτα, τους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς, τη νεολαία και κάθε δημοκρατικό πολίτη να προχωρήσουν σε πλατιά, χωρίς μισόλογα καταδίκη της επίθεσης.

Είναι ευθύνη της Αριστεράς η συγκρότηση ενός μεγάλου αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού μετώπου, ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τον φασισμό και τη νέα αποικιοκρατία.

Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα αντίστασης απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και την ιμπεριαλιστική επιβολή.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καταδίκης της επέμβασης

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 6:30 μμ στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία

Αλληλεγγύη στη Βενεζουέλα.

Όχι στο νέο Δόγμα Μονρόε των ΗΠΑ».

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση BBC για τη σύλληψη Μαδούρο: Η επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα

Ρωσία: «Άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο»

Κραν Μοντανά: Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ελέγχονται οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Φωτογραφίες που τους «καίνε»