Κρήτη: Νέα μαρτυρία στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – «Τον είδαν στις Καλύβες» (videos)

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου χθες (15/1) για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Δώδεκα άνδρες Εθελοντές του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΑΚΘ) που έχουν έρθει από την Θεσσαλονίκη με drones, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν τις έρευνες στα Πεμόνια, στο νομό Χανίων, όπου εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού που εργαζόταν στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο Ηρακλείου.

Χθες (15/1) πολίτης υποστήριξε ότι είδε τον αγνοούμενο στις 17 Δεκεμβρίου να ψωνίζει από περίπτερο στο χωριό Καλύβες, όπου οι διασώστες και οι αστυνομικοί αναζήτησαν οπτικό υλικό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας ΟΦΑΚΘ, Χρήστος Ράμος, σε εκπομπή της ΚΡΗΤΗ TV, δέχτηκαν τηλεφώνημα από άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι είδε τον 33χρονο στις 17 Δεκεμβρίου, να κάνει αγορές σε περίπτερο, πληρώνοντας με μετρητά.

Η μητέρα του 33χρονου κάνει εκ νέου έκκληση για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης, την Ασφάλεια Χανίων, στελέχη του ΑΤ Αποκορώνου και της Πυροσβεστικής και πολλών εθελοντών.

