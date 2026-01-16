search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
16.01.2026 22:18

Φωτιά σε βενζινάδικο στα Κάτω Πατήσια

16.01.2026 22:18
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, 16/1, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Νιρβάνα, στο ύψος των Τριών Γεφυρών στα Κάτω Πατήσια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά στο πρατήριο – το οποίο φέρεται να είναι εγκαταλελειμμένο – έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

