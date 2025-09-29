Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Βετεράνος του στρατού ο δράστης

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

BREAKING: Two more victims found dead in the church in Grand Blanc Township, Michigan, bringing the death toll to four. pic.twitter.com/fzmNoA4Gz5 September 29, 2025

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ. Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

⚠ ACTIVE SHOOTER

Mass Shooting At Church Of Jesus Christ Of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan, on McCandlish Road.



An unknown shooter (at this time) drove his truck into the building through the chapel wall. Got out and went on a deadly rampage, killing 2 children… pic.twitter.com/xHAEvhfHxK — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) September 28, 2025

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

🚨NYPOST REPORTS: EXPLOSIVES FOUND AT MICHIGAN CHURCH SHOOTING SCENE



After a gunman rammed a truck into a Grand Blanc LDS church, opened fire, and set the building ablaze, police discovered multiple improvised explosive devices

(IEDs) inside.



Bomb squads are investigating… https://t.co/pB09grSjUE pic.twitter.com/kJR2P9cEVE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2025

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.

