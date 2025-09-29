ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 8 τραυματίες – Νεκρός ο δράστης σε ανταλλαγή πυρών (Video)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ. Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στην σημείο.

⚠ ACTIVE SHOOTER

Mass Shooting At Church Of Jesus Christ Of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan, on McCandlish Road.



An unknown shooter (at this time) drove his truck into the building through the chapel wall. Got out and went on a deadly rampage, killing 2 children… pic.twitter.com/xHAEvhfHxK — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) September 28, 2025

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu September 28, 2025

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

🚨 BREAKING: Horror in Michigan 🚨



A gunman opened fire at a church in Grand Blanc. Multiple victims reported. The shooter is down, but the church is on fire. 💔



FOX 2 Detroit: 6–8 hurt.



This violence must end NOW. Pray. Share. Speak out. 🙏 pic.twitter.com/YYKscbQGsV September 28, 2025

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του φερόμενου δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν, τόνισε ο Ρένι.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

«Θα τα καταφέρουμε»: Νέα αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για κάτι «σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή – Συνάντηση με Νετανιάχου