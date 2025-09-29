search
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 8 τραυματίες – Νεκρός ο δράστης σε ανταλλαγή πυρών (Video)

29.09.2025 01:04
fotia-naos-michigan

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ. Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στην σημείο.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του φερόμενου δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν, τόνισε ο Ρένι.

