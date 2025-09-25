Global Sumud Flottilla: Τα μέλη του στολίσκου απέρριψαν πρόταση να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο

Αποφασισμένοι να προσπαθήσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από τους Ισραηλινούς και να παραδώσουν οι ίδιοι την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν είναι οι επιβαίνοντες του στολίσκου Global Sumud Flottilla.

Εκπρόσωπος της αποστολής ανακοίνωσε ότι τα μέλη της απέρριψαν την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρει σε εκπρόσωπο του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην Κύπρο.

Παράλληλα, τα μέλη της Sumud Flottilla θεωρούν ότι, βάσει πληροφοριών τους, το Ισραήλ «είναι πολύ πιθανό να πλήξει και πάλι τα πλοιάριά τους, ακόμη και με θανατηφόρα όπλα, μέσα στο επόμενο σαρανταοκτάωρο».

Πριν από λίγο, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο τόνισε ότι «η ανθρωπιστική αυτή αποστολή δεν πρέπει να προσπαθήσει να σπάσει το ναυτικό μπλόκο του Ισραήλ διότι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, σε μια περιοχή στην οποία δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση». «Πρόκειται για κάτι που στερείται λογικού νοήματος», προσέθεσε.

Ο Γκ.Κροζέτο εξήγησε, παράλληλα, ότι η ιταλική φρεγάτα Alpino πρόκειται να αντικαταστήσει την φρεγάτα Fasan, σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας στα μέλη της Global Sumud Flottilla, σε διεθνή χωρικά ύδατα.

Παράλληλα και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η χώρα του στέλνει πολεμικό πλοίο για να παράσχει βοήθεια στον στολίσκο της αποστολής Global Sumud που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

