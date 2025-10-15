search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 21:52

Το αεροσκάφος του Πιτ Χέγκσεθ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία – Τι συνέβη

15.10.2025 21:52
pete hegseth (2)

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Εντοπίστηκε ρωγμή στο παρμπρίζ

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες. «Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα. Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.

Διαβάστε επίσης

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες κατήγγειλε η νεαρή ακτιβίστρια

Μιλάνο: Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 29χρονης από τον 52χρονο σύντροφό της – Είχε βγάλει κρυφά αντικλείδι για το διαμέρισμά της

Γάζα: Το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματα αλλά επιχειρεί να συνεχίσει τον πόλεμο με άλλα μέσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

pyrgos-ktirio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

pete hegseth (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροσκάφος του Πιτ Χέγκσεθ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία – Τι συνέβη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:47
kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

1 / 3