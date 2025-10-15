search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 19:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 17:48

Μιλάνο: Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 29χρονης από τον 52χρονο σύντροφό της – Είχε βγάλει κρυφά αντικλείδι για το διαμέρισμά της

15.10.2025 17:48
milano-dolofonia

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Μιλάνο μετά την άγρια δολοφονία της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι, γνωστού μοντέλου, από τον 52χρονο σύντροφό της, Τζανλούκα Σόντσιν, με νέα στοιχεία να έρχονται τώρα στο «φως».

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, από τις έρευνες των Αρχών για το έγκλημα αποκαλύφθηκε ότι ο 52χρονος είχε φτιάξει κρυφά αντικλείδι για το σπίτι της 29χρονης, με τον ίδιο να εισβάλει στο διαμέρισμά της το βράδυ της Τρίτης, 14/10, ενώ εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πρώην φίλο της.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι κραυγές της άτυχης κοπέλας, η οποία δέχτηκε 24 μαχαιριές, «πάγωσαν το αίμα» των γειτόνων της. Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

«Την είχε απειλήσει επανειλημμένα ότι θα τη σκότωνε», κατέθεσαν οι φίλοι της 29χρονης

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει, με τον ίδιο να αυτοτραυματίζεται στο λαιμό με το μαχαίρι που σκότωσε τη σύντροφό του.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθη.

Την ίδια ώρα, άτομα από το περιβάλλον της Τζενίνι κατέθεσαν ότι ο 52χρονος είχε απειλήσει επανειλημμένα το άτυχο μοντέλο ότι θα τη σκότωνε και τη χτυπούσε, ενώ η ίδια φέρεται να είχε αποφασίσει να τον εγκαταλείψει.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκόμα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ

Γάζα: Το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματα αλλά επιχειρεί να συνεχίσει τον πόλεμο με άλλα μέσα

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Δούκας: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στον δημόσιο χώρο» – Παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων της Αθήνας

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

6691507-2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμή χειραψία Σαμαρά – Καραμανλή στην παλαιά Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 19:59
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Δούκας: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στον δημόσιο χώρο» – Παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων της Αθήνας

1 / 3