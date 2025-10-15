Μιλάνο: Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 29χρονης από τον 52χρονο σύντροφό της – Είχε βγάλει κρυφά αντικλείδι για το διαμέρισμά της

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Μιλάνο μετά την άγρια δολοφονία της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι, γνωστού μοντέλου, από τον 52χρονο σύντροφό της, Τζανλούκα Σόντσιν, με νέα στοιχεία να έρχονται τώρα στο «φως».

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, από τις έρευνες των Αρχών για το έγκλημα αποκαλύφθηκε ότι ο 52χρονος είχε φτιάξει κρυφά αντικλείδι για το σπίτι της 29χρονης, με τον ίδιο να εισβάλει στο διαμέρισμά της το βράδυ της Τρίτης, 14/10, ενώ εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πρώην φίλο της.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι κραυγές της άτυχης κοπέλας, η οποία δέχτηκε 24 μαχαιριές, «πάγωσαν το αίμα» των γειτόνων της. Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Pamela Genini aveva 29 anni. E' stata uccisa sul balcone della sua casa di Milano dal compagno di 52 anni che voleva lasciare. "Urlava disperatamente aiuto" raccontano i vicini pic.twitter.com/IwmSCZShOw — Tg3 (@Tg3web) October 15, 2025

«Την είχε απειλήσει επανειλημμένα ότι θα τη σκότωνε», κατέθεσαν οι φίλοι της 29χρονης

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει, με τον ίδιο να αυτοτραυματίζεται στο λαιμό με το μαχαίρι που σκότωσε τη σύντροφό του.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθη.

#Milano #femminicidio Pamela Genini, 29enne di Bergamo, è stata uccisa dal compagno con 24 coltellate. Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i futili motivi e la crudeltà. Le urla dei vicini: "La sta ammazzando". @elenapababaloni #GR1 pic.twitter.com/xk1Svs6pME — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 15, 2025

Την ίδια ώρα, άτομα από το περιβάλλον της Τζενίνι κατέθεσαν ότι ο 52χρονος είχε απειλήσει επανειλημμένα το άτυχο μοντέλο ότι θα τη σκότωνε και τη χτυπούσε, ενώ η ίδια φέρεται να είχε αποφασίσει να τον εγκαταλείψει.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

