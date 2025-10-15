Μιλάνο: Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 29χρονης από τον 52χρονο σύντροφό της – Είχε βγάλει κρυφά αντικλείδι για το διαμέρισμά της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Μιλάνο μετά την άγρια δολοφονία της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι, γνωστού μοντέλου, από τον 52χρονο σύντροφό της, Τζανλούκα Σόντσιν, με νέα στοιχεία να έρχονται τώρα στο «φως».
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, από τις έρευνες των Αρχών για το έγκλημα αποκαλύφθηκε ότι ο 52χρονος είχε φτιάξει κρυφά αντικλείδι για το σπίτι της 29χρονης, με τον ίδιο να εισβάλει στο διαμέρισμά της το βράδυ της Τρίτης, 14/10, ενώ εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πρώην φίλο της.
Λίγα λεπτά αργότερα, οι κραυγές της άτυχης κοπέλας, η οποία δέχτηκε 24 μαχαιριές, «πάγωσαν το αίμα» των γειτόνων της. Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει, με τον ίδιο να αυτοτραυματίζεται στο λαιμό με το μαχαίρι που σκότωσε τη σύντροφό του.
Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθη.
Την ίδια ώρα, άτομα από το περιβάλλον της Τζενίνι κατέθεσαν ότι ο 52χρονος είχε απειλήσει επανειλημμένα το άτυχο μοντέλο ότι θα τη σκότωνε και τη χτυπούσε, ενώ η ίδια φέρεται να είχε αποφασίσει να τον εγκαταλείψει.
Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.
