search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 17:06

Νοσοκόμα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ

15.10.2025 17:06
spiti-soumaxer

Στο επίκεντρο βρέθηκε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Μίκαελ Σουμάχερ, με πρώην νοσοκόμα του παγκόσμιου πρωταθλητή της F1 να καταγγέλλει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας στην Ελβετία.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2019, όταν η γυναίκα ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρέχει συνεχή φροντίδα στον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2013, παραμένει σε τεχνητό κώμα.

Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται τα σχετικά δικαστικά έγγραφα και τους εισαγγελείς της Ελβετίας, η γυναίκα κατονόμασε ως δράστη του βιασμού έναν 30χρονο Αυστραλό οδηγό της F1,ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον γιο του του Μίκαελ Σουμάχερ ,Μικ.

Άφαντος ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού στο σπίτι του διάσημου πιλότου της F1

Ο 30χρονος κατηγορείται ότι βίασε τη νοσοκόμα δύο φορές, μέσα σε δωμάτιο της έπαυλης, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, μετά από ένα κοκτέιλ πάρτι που είχε διοργανώσει η οικογένεια Σουμάχερ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε από την πλευρά του ότι πριν τον φερόμενο βιασμό είχε έρθει κοντά με τη νοσοκόμα και την είχε φιλήσει σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, κάτι που η ίδια αρνείται.

Οι δύο τους συναντήθηκαν στη συνέχεια της βραδιάς στην αίθουσα μπιλιάρδου της έπαυλης, όπου η οικογένεια είχε διοργανώσει κοκτέιλ πάρτι, με τη νοσοκόμα να πίνει βότκα στη διάρκεια της βραδιάς και να νιώθει κάποια στιγμή αδιαθεσία.

Τότε, ένας φυσιοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος πιλότος της F1 την οδήγησαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, προκειμένου να ξεκουραστεί.

Ωστόσο, ο Αυστραλός – φερόμενος ως δράστης του βιασμού, ο οποίος έμενε σε διπλανό δωμάτιο της έπαυλης, επέστρεψε αργότερα και, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, τη βίασε δύο φορές.

Η 30χρονη νοσοκόμα υπέβαλε μήνυση εναντίον του τον Ιανουάριο του 2022, με τον κατηγορούμενο να συνεργάζεται αρχικά με τις Αρχές και να ταξιδεύει κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας από την Αυστραλία στην Ελβετία, προκειμένου να ανακριθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι η υπόθεση μπορεί να μην προχωρήσει, καθώς εδώ και αρκετούς μήνες ο κατηγορούμενος έχει «εξαφανιστεί».

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματα αλλά επιχειρεί να συνεχίσει τον πόλεμο με άλλα μέσα

Το ΝΑΤΟ πατάει «γκάζι» για την Ουκρανία

Ιταλία: Σοκάρει γυναικοκτονία στο Μιλάνο – Την σκότωσε με μαχαιριές ενώ η αστυνομία ήταν στην πόρτα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Δούκας: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στον δημόσιο χώρο» – Παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων της Αθήνας

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

6691507-2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμή χειραψία Σαμαρά – Καραμανλή στην παλαιά Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:02
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Δούκας: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στον δημόσιο χώρο» – Παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων της Αθήνας

1 / 3