Νοσοκόμα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ

Στο επίκεντρο βρέθηκε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Μίκαελ Σουμάχερ, με πρώην νοσοκόμα του παγκόσμιου πρωταθλητή της F1 να καταγγέλλει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας στην Ελβετία.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2019, όταν η γυναίκα ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρέχει συνεχή φροντίδα στον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2013, παραμένει σε τεχνητό κώμα.

Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται τα σχετικά δικαστικά έγγραφα και τους εισαγγελείς της Ελβετίας, η γυναίκα κατονόμασε ως δράστη του βιασμού έναν 30χρονο Αυστραλό οδηγό της F1,ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον γιο του του Μίκαελ Σουμάχερ ,Μικ.

Άφαντος ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού στο σπίτι του διάσημου πιλότου της F1

Ο 30χρονος κατηγορείται ότι βίασε τη νοσοκόμα δύο φορές, μέσα σε δωμάτιο της έπαυλης, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, μετά από ένα κοκτέιλ πάρτι που είχε διοργανώσει η οικογένεια Σουμάχερ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε από την πλευρά του ότι πριν τον φερόμενο βιασμό είχε έρθει κοντά με τη νοσοκόμα και την είχε φιλήσει σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, κάτι που η ίδια αρνείται.

Οι δύο τους συναντήθηκαν στη συνέχεια της βραδιάς στην αίθουσα μπιλιάρδου της έπαυλης, όπου η οικογένεια είχε διοργανώσει κοκτέιλ πάρτι, με τη νοσοκόμα να πίνει βότκα στη διάρκεια της βραδιάς και να νιώθει κάποια στιγμή αδιαθεσία.

Australian racing driver 'raped one of Michael Schumacher's nurses in bedroom at F1 legend's family home' after cocktail party at sprawling estate, prosecutors claim https://t.co/cZBWt6cU4c — Daily Mail (@DailyMail) October 15, 2025

Τότε, ένας φυσιοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος πιλότος της F1 την οδήγησαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, προκειμένου να ξεκουραστεί.

Ωστόσο, ο Αυστραλός – φερόμενος ως δράστης του βιασμού, ο οποίος έμενε σε διπλανό δωμάτιο της έπαυλης, επέστρεψε αργότερα και, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, τη βίασε δύο φορές.

Η 30χρονη νοσοκόμα υπέβαλε μήνυση εναντίον του τον Ιανουάριο του 2022, με τον κατηγορούμενο να συνεργάζεται αρχικά με τις Αρχές και να ταξιδεύει κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας από την Αυστραλία στην Ελβετία, προκειμένου να ανακριθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι η υπόθεση μπορεί να μην προχωρήσει, καθώς εδώ και αρκετούς μήνες ο κατηγορούμενος έχει «εξαφανιστεί».

