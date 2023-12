Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν την Παρασκευή (29/12) από τη μέρα που η ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ άλλαξε για πάντα, μετά το ατύχημα που είχε στις Άλπεις.

Ο Γερμανός οδηγός της Formula 1 έκανε σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ των Γαλλικών Άλπεων, όταν βγήκε εκτός πίστας, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε έναν βράχο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 54χρονος τέθηκε σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά το ατύχημά του. Η οικογένειά του έχει διατηρήσει μυστική την κατάστασή του, αν και φροντίζεται από μια ομάδα ιατρικού προσωπικού και τη σύζυγό του Κορίνα στο σπίτι τους, στη λίμνη της Γενεύης.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο από το ατύχημα η Ferrari έστειλε το δικό της μήνυμα στον Μίκαελ Σουμάχερ. Συγκεκριμένα ανάρτησε μία φωτογραφία του στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter και σχολίασε:

«Δέκα χρόνια μετά και πάντα στις καρδιές μας. Συνέχισε να μάχεσαι Μίκαελ».

10 years on and always in our hearts ❤️​



Keep fighting Michael 🙏 pic.twitter.com/eYKjjFEcif