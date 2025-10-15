search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

15.10.2025 16:28

Το ΝΑΤΟ πατάει «γκάζι» για την Ουκρανία

15.10.2025 16:28
«Γκάζι» στην παραγωγή όπλων και συστημάτων αεράμυνας πατούν οι 32 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο νέου προγράμματος στρατιωτικής υποστήριξης 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ενώ ενισχύουν τα μέτρα για την προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, εν μέσω των αυξανόμενων ρωσικών απειλών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μιλώντας πριν από τη σημερινή συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι οι «32» πρόκειται να «αυξήσουν την αμυντική βιομηχανική παραγωγή ώστε να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατή», ενώ σημείωσε ότι θα συζητηθούν τα πρόσφατα περιστατικά με drones και η ενίσχυση της αεράμυνας του ΝΑΤΟ. «Θα είναι μια σημαντική ημέρα» τόνισε.

«Εάν ένα ρωσικό αεροσκάφος εισέλθει στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και αποτελεί απειλή, τότε θα δράσουμε. Αν όχι, θα συνοδευτεί έξω. Μια ισχυρή συμμαχία ξέρει πότε να δράσει σταθερά και πότε να αποκλιμακώσει» εξήγησε ο Γ.Γ.

Νατοϊκοί αξιωματούχοι αναφέρουν, πάντως, όπως μεταδίδει η DW, ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις εκ μέρους της Ρωσίας εξέθεσαν τους διαφορετικούς κανόνες εμπλοκής ανάμεσα στους συμμάχους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, καθώς η Μόσχα θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί αυτή τη διαφοροποίηση σε πιθανό σενάριο σύγκρουσης. Οι προτάσεις για κάλυψη αυτών των «κενών» και εφαρμογή μιας πιο αποτελεσματικής αποτροπής αναμένονται στις αρχές του έτους.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί και η εφαρμογή των αποφάσεων της συνόδου κορυφής της Χάγης σχετικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενώ έχει προηγηθεί εισήγηση εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ εξόδου της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ – λόγω των ενστάσεων της Μαδρίτης σχετικά με την αύξηση των νατοϊκών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Υποδεχόμενος τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Ρούτε ευχαρίστησε εκ νέου τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη διασφάλιση δικαιότερου καταμερισμού των «βαρών» εντός της Συμμαχίας. «Αυτή θα είναι μια σημαντική συνάντηση, επειδή είχαμε μια επιτυχημένη σύνοδο κορυφής και τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήματα στο τραπέζι» ανέφερε ο Ρούτε.

Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία PURL, που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές χώρες να προμηθεύονται από κοινού αμερικανικά οπλικά συστήματα, ώστε να ενισχύουν στρατιωτικά την Ουκρανία. «Ειρήνη μέσω ισχύος, αυτό μάθαμε υπό τον πρόεδρο Τραμπ» τόνισε. Πάντως μόλις 11 χώρες, ανάμεσά τους και η Γερμανία και η Ολλανδία, έχουν ενδιαφερθεί να μετάσχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Το απόγευμα οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν ξεχωριστά για να συζητήσουν τον συντονισμό των αμυντικών έργων, ενόψει του σχετικού οδικού χάρτη, που θα παρουσιάσει αύριο η Κομισιόν.

