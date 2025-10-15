Γκρέτα Τούνμπεργκ: Σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες κατήγγειλε η νεαρή ακτιβίστρια

Σε σοβαρές καταγγελίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες προχώρησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιρρίπτοντας, παράλληλα, ευθύνες στη σουηδική διπλωματία.

Η Σουηδή ακτιβίστρια συμμετείχε στην αποστολή Global Sumud Flotilla, που είχε στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Τα σκάφη της αποστολής, ωστόσο, αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές Αρχές, με όλους τους επιβαίνοντες να συλλαμβάνονται και να κρατούνται.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Με χτύπησαν και με κλώτσησαν, ήθελαν να με ταπεινώσουν

Μιλώντας στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet η νεαρή ακτιβίστρια κατήγγειλε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες τη χτύπησαν και την κλώτσησαν, ενώ επιχείρησαν να την ταπεινώσουν, ρίχνοντας πάνω της μια ισραηλινή σημαία.

«Μετά μού άρπαξαν το καπέλο με το βάτραχο, το πέταξαν κάτω, το ποδοπάτησαν και άρχισαν να το κλωτσούν, σα να είχαν κρίση υστερίας», συνέχισε την περιγραφή της η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η ίδια σημείωσε ότι οι Ισραηλινοί τής έδεσαν τα χέρια με πλαστικά δεσμά, ενώ στρατιώτες έβγαζαν μαζί της σέλφι, την ώρα που άλλοι κατέστρεφαν τα προσωπικά της αντικείμενα με μαχαίρια.

Όπως είπε, στο σημείο όπου κρατείτο εμφανίστηκε κάποια στιγμή και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος χαρακτήρισε την ίδια και τους άλλους συλληφθέντες ως τρομοκράτες που θέλουν να σκοτώσουν Εβραίους.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ περιέγραψε ακόμα ότι κρατήθηκε σε απομόνωση, σε ένα κελί γεμάτο έντομα, ενώ πρόσθεσε ότι οι φύλακες απειλούσαν συχνά ότι θα «τους ψεκάσουν με αέριο» στα κελιά τους.

«Υπάρχουν πράγματα που δε θυμάμαι καν», σημείωσε, εξηγώντας πως γίνονταν τόσο πολλά πράγματα ταυτοχρόνως και αυτό προκαλούσε σοκ.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Βέλη» και προς τη σουηδική διπλωματία από την ακτιβίστρια

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνέντευξη της νεαρής ακτιβίστριας, παρά τις σχετικές προσπάθειες των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα τον Οκτώβρη το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για «θρασύτατα ψεύδη», σχολιάζοντας τις κατηγορίες περί κακομεταχείρισης, ενώ σε ανακοίνωση τόνιζε ότι «η Γκρέτα δεν υπέβαλε καμία σχετική καταγγελία στις ισραηλινές Αρχές – γιατί, απλούστατα, τίποτα δεν συνέβη».

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στη συνέντευξή της επέρριψε ευθύνες και στη σουηδική διπλωματία, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκαν ημέρες για να έρθουν σε επαφή μαζί τους οι Σουηδοί διπλωμάτες στο Ισραήλ, και ότι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τις συνθήκες κράτησής τους.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε πως οι ακτιβιστές «έθεσαν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο» συμμετέχοντας στην αποστολή.

Μετά από πέντε ημέρες κράτησης η Γκρέτα Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη και απελάθηκε από το Ισραήλ. Η ίδια πρόσθεσε ότι, όταν της επέστρεψαν την τσάντα της, ήταν γραμμένες πάνω της διάφορες χυδαίες φράσεις, μεταξύ αυτών η λέξη «πόρνη».

