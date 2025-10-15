Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: Οδηγός λεωφορείου μάλωνε με μοτοσικλετιστή και έπεσε σε στάση – Μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες (βίντεο)

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση γεμάτη με κόσμο, το μεσημέρι της Τετάρτης, 15/10, στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ , το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στη συνοικία Τσεκμεκιόι, στη λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου, στις 14:25, με τα σχετικά videos που έχουν έρθει στο «φως» να σοκάρουν.

Ο καβγάς του οδηγού λεωφορείου με τον δικυκλιστή που οδήγησε στο δυστύχημα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου ξεκίνησε να διαπληκτίζεται εν κινήσει με μοτοσικλετιστή, σχετικά με το ποιος είχε προτεραιότητα.

Ενώ η αντιπαράθεση εν κινήσει συνεχιζόταν, ο μοτοσικλετιστής απομακρύνθηκε από το παράθυρο του λεωφορείου, με τον οδηγό του να φέρεται ότι επιχείρησε να εμβολίσει τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέσει πάνω σε στάση γεμάτη με κόσμο.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα που βρισκόταν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Στο σχετικό βίντεο καταγράφεται μέρος του καβγά ανάμεσα στους δύο άνδρες, αλλά και η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του λεωφορείου, με τον ίδιο να εμφανίζεται ακίνητος αμέσως μετά τη σύγκρουση, πιθανότατα σε κατάσταση σοκ.

İETT otobüsü şoförünün durağa girdiği anlara Ekol TV ulaştı!



İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolcuların beklediği durağa girdiği anlar ortaya… https://t.co/ve6vwD8v5B pic.twitter.com/FWyHdjuy1M October 15, 2025

Μία γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Στο τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου, όσο και ο μοτοσικλετιστής, συνελήφθησαν από τις Αρχές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

İstanbul Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı



▪️ 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı



▪️ Otobüs şoförünün de aralarında… pic.twitter.com/v4fKcg6EIe — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2025

