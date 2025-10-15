Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: Οδηγός λεωφορείου μάλωνε με μοτοσικλετιστή και έπεσε σε στάση – Μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες (βίντεο)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση γεμάτη με κόσμο, το μεσημέρι της Τετάρτης, 15/10, στην Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ , το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στη συνοικία Τσεκμεκιόι, στη λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου, στις 14:25, με τα σχετικά videos που έχουν έρθει στο «φως» να σοκάρουν.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου ξεκίνησε να διαπληκτίζεται εν κινήσει με μοτοσικλετιστή, σχετικά με το ποιος είχε προτεραιότητα.
Ενώ η αντιπαράθεση εν κινήσει συνεχιζόταν, ο μοτοσικλετιστής απομακρύνθηκε από το παράθυρο του λεωφορείου, με τον οδηγό του να φέρεται ότι επιχείρησε να εμβολίσει τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέσει πάνω σε στάση γεμάτη με κόσμο.
Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα που βρισκόταν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Στο σχετικό βίντεο καταγράφεται μέρος του καβγά ανάμεσα στους δύο άνδρες, αλλά και η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του λεωφορείου, με τον ίδιο να εμφανίζεται ακίνητος αμέσως μετά τη σύγκρουση, πιθανότατα σε κατάσταση σοκ.
Μία γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.
Στο τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου, όσο και ο μοτοσικλετιστής, συνελήφθησαν από τις Αρχές.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
