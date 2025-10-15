Προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά τις βίαιες συγκρούσεις

Σε εκεχειρία 48 ωρών συμφώνησαν Πακιστάν και Αφγανιστάν την Τετάρτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, έπειτα από τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών και αμάχων σε έναν νέο γύρο συνοριακών συγκρούσεων.

«Η πακιστανική κυβέρνηση και το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν – κατόπιν αιτήματος των Ταλιμπάν – αποφάσισαν να εφαρμόσουν προσωρινή εκεχειρία που θα ξεκινήσει σήμερα στις 6 μ.μ. (0100 GMT) και θα διαρκέσει για τις επόμενες 48 ώρες», ανέφερε το υπουργείο.

Οι Ταλιμπάν καλούν τον στρατό να σεβαστεί την εκεχειρία

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διέταξε τον στρατό να σεβαστεί την 48ωρη εκεχειρία.

Η Καμπούλ δίνει οδηγίες σε όλες τις δυνάμεις της να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά δεν θα προβεί σε επιθετική ενέργεια, ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

«Μια εκεχειρία καθιερώθηκε μεταξύ των δύο χωρών μετά τις 5:30 μ.μ. (1300 GMT) απόψε. Το Ισλαμικό Εμιράτο διατάσσει επίσης όλες τις δυνάμεις του να σεβαστούν αυτή την εκεχειρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, αμφότερες οι πλευρές θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, προκειμένου να εξευρεθεί μια θετική απάντηση σε αυτό το περίπλοκο, επιλύσιμο ωστόσο θέμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση όπου προστίθεται ότι η εκεχειρία συμφωνήθηκε έπειτα από αίτημα της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος της διοίκησης των Αφγανών Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήταν αποτέλεσμα του «αιτήματος και της επιμονής της πακιστανικής πλευράς».

Η πρόσφατη τριβή ανάμεσα σε δύο πρώην συμμαχικές χώρες ξέσπασε αφότου το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την Αφγανική διοίκηση των Ταλιμπάν να αντιμετωπίσει μαχητές που ενέτειναν τις επιθέσεις στο Πακιστάν, λέγοντας ότι επιχειρούν από ασφαλή καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την κατηγορία και κατηγορούν τον πακιστανικό στρατό ότι συνωμοτεί εναντίον του Αφγανιστάν διαδίδοντας παραπληροφόρηση, προκαλώντας ένταση στα σύνορα και παρέχοντας καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) προκειμένου να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και την κυριαρχία της χώρας.

Ο στρατός του Πακιστάν αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται επιθέσεις στο Πακιστάν από το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), τον περιφερειακό συνεργάτη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος που είναι ενεργή στις δύο χώρες.

