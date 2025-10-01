Global Sumud Flotilla: Ξεκίνησε η επέμβαση του Ισραήλ στον στολίσκο – Αναχαιτίστηκαν τα πρώτα σκάφη (LIVE)

Ξεκίνησε η αναχαίτιση των πλοίων του διεθνή στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Προβλήματα με τη ζωντανή μετάδοση έχουν τα σκάφη, καθώς η σύνδεση πέφτει, επανέρχεται και διακόπτεται ξανά, ενόψει της ισραηλινής εφόδου.

Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει, δήλωσε ο Λορέντζο Ντ’Αγκοστίνο, Ιταλός δημοσιογράφος που βρίσκεται στο Hilo, το οποίο αποτελεί μέρος του στολίσκου. “Από την Άλμα δεν έχουμε πλέον επικοινωνίες. Ο Σείριος αναχαιτίστηκε, το είδα με τα μάτια μου, ο Καπετάν Νίκος αναχαιτίστηκε, το είδα μέσω chat. Τα υπόλοιπα σκάφη του Στόλου συνεχίζουν να κινούνται.”

Ο Saif Abukeshk, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης (GSF), επιβεβαίωσε ότι η ανθρωπιστική αποστολή έχει έρθει σε άμεση αντιπαράθεση στη θάλασσα. «Λάβαμε την είδηση ​​ότι ορισμένα από τα πλοία περικυκλώθηκαν από στρατιωτικά σκάφη. Άλλα έχασαν τη σύνδεση στο διαδίκτυο», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που προέρχονται από τα ισραηλινά ναυτικά σκάφη», δήλωσε ο Abukeshk. Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τα σκάφη του στολίσκου.

«Έχουμε κάποιες ειδοποιήσεις που προειδοποιούν τα σκάφη ότι είναι παράνομο να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω αυτού, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη. Θέλω να πω, αυτή είναι όλη η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, να λιμοκτονεί τον πληθυσμό μέχρι θανάτου».

Ο στολίσκος αναφέρει ότι περισσότερα από 20 άγνωστα σκάφη βρίσκονται μόλις τρία ναυτικά μίλια μακριά.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, το Ισραηλινό Ναυτικό προειδοποίησε τον στολίσκο μέσω ασυρμάτου. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι η συνέχιση πλεύσης προς τις ακτές της Γάζας και η προσπάθεια «διάσπασης του αποκλεισμού» θα θεωρούνταν «παραβίαση», εκθέτοντας τους συμμετέχοντες σε σύλληψη και μεταχείριση σύμφωνα με το νόμο.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud κήρυξαν νωρίτερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς προετοιμάζονταν για την αναμενόμενη ισραηλινή αναχαίτιση της αποστολής τους να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.

Το μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του στολίσκου, Γιασεμίν Ακάρ, ειδοποίησε ότι ισραηλινά σκάφη περικυκλώνουν το Alma, ένα από τα πλοία του στολίσκου.

«Το Ισραήλ περικυκλώνει τώρα το σκάφος Alma και από τις δύο πλευρές του σκάφους, είναι κοντά, παίρνουμε θέση και είμαστε έτοιμοι να μας αναχαιτίσουν», δήλωσε.

Οι ακτιβιστές και οι άλλοι επιβαίνοντες στο Alma κάθισαν σε ημικύκλιο φορώντας τα σωσίβιά τους, καθώς περιμένουν να τους αναχαιτίσει το Ισραήλ.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άλλοι επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε είναι νόμιμος.

The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Το μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, Thiago Avila, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα από το σκάφος του πριν από λίγο.

«Φτάνουμε σε μια αποφασιστική στιγμή της αποστολής μας», δήλωσε ο Avila. «Αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε σε αυτό που φαίνεται να είναι ο στρατιωτικός αποκλεισμός τους [από το Ισραήλ]».

«Υπάρχει μια τεράστια συγκέντρωση σκαφών και αυτό ταιριάζει με τα δηλωμένα σχέδια του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών και τη συναίνεση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το τι θα συμβεί απόψε, και το δηλωμένο σχέδιό τους να αναχαιτίσουν παράνομα την αποστολή μας για να σπάσουμε την πολιορκία και να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο», πρόσθεσε ο Avila, τονίζοντας ότι τα μέλη του στολίσκου θα πρέπει να παραμείνουν μη βίαια ακόμη και αν δεχθούν επίθεση.

Σήμερα το πρωί, «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

Ο στολίσκος φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», τόνισε η οργάνωση.

«Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.

Μια αντιπαράθεση μεταξύ σκαφών του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ενδέχεται να συμβεί κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, η οποία ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και τελειώνει με τη δύση του ηλίου την Πέμπτη. Η δημόσια ζωή στο Ισραήλ σταματά σε μεγάλο βαθμό κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.

