Ερευνητές θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Hunter S. Thompson το 2005

Οι ερευνητές στο Κολοράντο πρόκειται να επανεξετάσουν τον θάνατο του δημοσιογράφου Hunter S. Thompson το 2005, ο οποίος θεωρήθηκε αυτοκτονία, ανέφεραν οι αρχές.

Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο θάνατος του Thompson οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αλλά το γραφείο του Σερίφη του Πίτκιν ζήτησε την επανεξέταση μετά από σχετικό αίτημα της χήρας του Thompson, Anita Thompson, του γραφείου του σερίφη και του Γραφείου Διερεύνησης του Κολοράντο.

Οι ερευνητές δεσμεύονται να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε «εκκρεμείς ερωτήσεις» περιβάλλουν το θάνατό του, δήλωσε ο σερίφης Michael Buglione.

«Κατανοούμε τον βαθύ αντίκτυπο που είχε ο Hunter S. Thompson σε αυτήν την κοινότητα και πέρα ​​από αυτή», είπε. «Με την προσέλκυση ενός εξωτερικού οργανισμού για μια φρέσκια έρευνα, ελπίζουμε να παρέχουμε ένα οριστικό και διαφανές συμπέρασμα που θα προσφέρει ειρήνη στην οικογένειά του και στο κοινό».

Ο Thompson, ο οποίος δημιούργησε μια μορφή της δημοσιογραφίας Gonzo σε άρθρα και βιβλία του, πέθανε στο σπίτι του Aspen τον Φεβρουάριο του 2005. Ήταν 67 ετών.

Εκείνη την εποχή, η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι «αυτοκτόνησε με ένα πυροβολισμό στο κεφάλι».

Η Anita Thompson είπε μετά το θάνατο του συζύγου της ότι ο Thompson μιλούσε για αυτοκτονία πολλούς μήνες πριν οδηγηθεί σε αυτή.

«Νιώθει πως βρίσκεται στο αποκορύφωμα της ζωής του αυτή τη στιγμή, έχει μια πολύ επιτυχημένη καριέρα, έχει ένα δίκτυο τέλειων φίλων», είπε. «Αν εγκατέλειπε τώρα, θα ένιωθε ότι ήταν πρωταθλητής».

Οποιαδήποτε αναθεώρηση δεν θα περιλαμβάνει επανεξέταση των λειψάνων του συγγραφέα, τα οποία αποτεφρώθηκαν και στη συνέχεια εκτοξεύθηκαν από ένα κανόνι κατόπιν αιτήματός του κατά τη διάρκεια ιδιωτικής τελετής στο Κολοράντο. Μεταξύ των διασημοτήτων που παρακολούθησαν την τελετή ήταν ο ηθοποιός Τζόνι Ντεπ, ο οποίος έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Fear and Loathing in Las Vegas» του 1998.

Ο Thompson αναγνωρίζεται μαζί με τον Tom Wolfe και τον Gay Talese ως πρωτοπόρος της νέας δημοσιογραφίας ή όπως ονομάστηκε Gonzo Journalism, στην οποία οι δημοσιογράφοι κατέστησαν τους εαυτούς τους ως ουσιαστικό συστατικό της ιστορίας.

