search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 18:52

Σύλληψη τριών μελών της Χαμάς στη Γερμανία – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

01.10.2025 18:52
german_police_2201_1920-1080_new
credit: AP

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε την Τετάρτη στην σύλληψη τριών ατόμων με την υποψία της συμμετοχής στην οργάνωση Χαμάς.

Οι συλληφθέντες θεωρείται ότι είχαν προμηθευτεί όπλα και σχεδίαζαν δολοφονικές επιθέσεις σε ιδρύματα εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων στην Γερμανία.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση, πρόκειται για έναν 36χρονο Γερμανό με καταγωγή από τον Λίβανο, για έναν 43χρονο άγνωστης εθνικότητας με καταγωγή επίσης από τον Λίβανο και για έναν 44χρονο Γερμανό συριακής καταγωγής. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση των τριών ανδρών στο Βερολίνο, αλλά και την παραλαβή όπλων που έγινε χθες. Κατά την επιχείρηση σύλληψης, βρέθηκαν ένα τουφέκι ΑΚ-47 και ένα πιστόλι Glock και εκατοντάδες φυσίγγια. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε κατοικίες στην Λειψία και στο Ομπερχάουζεν της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σύμφωνα πάντα με το Spiegel, κατηγορεί τους συλληφθέντες για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και για προετοιμασία σοβαρών πράξεων βίας οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το κράτος.

Διαβάστε επίσης:

Mε το σχέδιο Τραμπ ο Νετανιάχου ποντάρει στην πολιτική του επιβίωση

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κυπριακό: Oι ΗΠΑ δεσμεύονται για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας

Σύνοδος Κορυφής: Διχάζει η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Θα κυνηγήσουμε όποιον «κλέψει» τα χρήματά μας, προειδοποιεί η Μόσχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nasa astronautes 55- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» εργαζομένων στη NASA: «Θα έχουμε θάνατο αστροναύτη» – Τι λένε για τις περικοπές του Τραμπ

trump-arab-countries
ΚΟΣΜΟΣ

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Hunter S. Thompson
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Hunter S. Thompson το 2005

telekontrol
MEDIA

Αντιμετάθεση επεισοδίων σειρών του Alpha στο Top 10 τηλεθέασης της Τρίτης (30/9)

prwtoselido entos new neo
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

patoulis georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Η Ελλάδα «γυρίζει την πλάτη» σε 500 εκατ. ευρω το χρόνο - Δεν αξιοποιεί τις κλινικές μελέτες για να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 19:49
nasa astronautes 55- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» εργαζομένων στη NASA: «Θα έχουμε θάνατο αστροναύτη» – Τι λένε για τις περικοπές του Τραμπ

trump-arab-countries
ΚΟΣΜΟΣ

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Hunter S. Thompson
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Hunter S. Thompson το 2005

1 / 3