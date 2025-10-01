search
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κυπριακό: Oι ΗΠΑ δεσμεύονται για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας

01.10.2025 18:20
DEPARTMENT_STATE

Τη δέσμευση των ΗΠΑ στην επανένωση της Κύπρου σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους, επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη συγχαρητήρια ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανεξαρτησία της χώρας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Λευκωσίας στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσεων, κάτι που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές της.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μια «κυπριακής ιδιοκτησίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνολική διευθέτηση», με στόχο την επανένωση του νησιού σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους.

prwtoselido entos new neo
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

PANOS_ROUTSI_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αρνείται εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική φροντίδα – Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

kakokairia vroxi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – εξπρές

german_police_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη τριών μελών της Χαμάς στη Γερμανία – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

ekt
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τραπεζικός «πόλεμος» μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωζώνης – Τι ζητά η Fed

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

