search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 18:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 17:22

Απίστευτες εικόνες: Αφγανοί σπεύδουν στα σύνορα με το Πακιστάν για να συνδεθούν στο internet (Video)

01.10.2025 17:22
afgjanistan

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν έκλεισαν το διαδίκτυο, με συνέπεια οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν σήμα μόνο στα πακιστανικά σύνορα.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι επέβαλαν απαγόρευση του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο, ισχυριζόμενοι αντ’ αυτού ότι η διακοπή ρεύματος οφειλόταν σε παλιά καλώδια οπτικών ινών που τώρα αντικαθίστανται.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης ήταν η πρώτη δημόσια δήλωση των Ταλιμπάν από τότε που μια διακοπή ρεύματος έπληξε τη χώρα με πάνω από 40 εκατομμύρια κατοίκους, διακόπτοντας τα πάντα, από τις τραπεζικές συναλλαγές μέχρι τα ταξίδια και τις επιχειρήσεις.

Ο ιστότοπος των Ταλιμπάν στην Ουρντού, Al-Emarah, επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο Zabihullah Mujahid, ο οποίος δήλωσε ότι ορισμένοι διέδιδαν φήμες για απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη χώρα, τις οποίες, όπως είπε, δεν ήταν αληθινές.

Ωστόσο, ένας ανώτερος ηγέτης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ δήλωσε στο NBC News: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Κανείς δεν μας λέει, καθώς η πλειοψηφία του λαού δεν έχει πρόσβαση ο ένας στον άλλον».

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση αρκετών επαρχιών τον περασμένο μήνα ότι θα έκλειναν το διαδίκτυο μετά από κυβερνητική εντολή για την καταστολή της ανηθικότητας, τροφοδοτώντας φόβους για νέα όρια στην πρόσβαση στον έξω κόσμο.

Η NetBlocks, εποπτική αρχή του Διαδικτύου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια σχεδόν πανεθνική διακοπή των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε ισχύ. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι το Αφγανιστάν βρισκόταν «τώρα εν μέσω πλήρους διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Ωστόσο, το Ίντερνετ και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας επαναλειτουργούν από σήμερα σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν.

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.

Διαβάστε επίσης:

Σύνοδος Κορυφής: Διχάζει η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Θα κυνηγήσουμε όποιον «κλέψει» τα χρήματά μας, προειδοποιεί η Μόσχα

Politico: «Αδιαφάνεια, συγκεντρωτισμός, αντιφατικές πληροφορίες» – Στα μαχαίρια φον ντερ Λάιεν με δημοσιογράφους

Ντόναλντ Τραμπ: Η «εισβολή εκ των έσω» και τα blues της Ουάσινγκτον (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kykloma-fpa
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ΦΠΑ: Πώς ξήλωσαν τη «Λερναία Ύδρα» με τα εικονικά τιμολόγια – Πάνω από 370 εταιρείες «φαντάσματα», αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης

stoliskos gaza 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Επιχείρηση εκφοβισμού από ισραηλινά πλοία – Η δέσμευση 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: «Η παραμικρή επιθετική ενέργεια στα σκάφη θα μας βρει στους δρόμους» (Video)

Dimotiki Agora Kypselis_1
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος μετά από χορήγηση αντιβίωσης

afgjanistan
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες: Αφγανοί σπεύδουν στα σύνορα με το Πακιστάν για να συνδεθούν στο internet (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 18:02
kykloma-fpa
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ΦΠΑ: Πώς ξήλωσαν τη «Λερναία Ύδρα» με τα εικονικά τιμολόγια – Πάνω από 370 εταιρείες «φαντάσματα», αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης

stoliskos gaza 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Επιχείρηση εκφοβισμού από ισραηλινά πλοία – Η δέσμευση 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: «Η παραμικρή επιθετική ενέργεια στα σκάφη θα μας βρει στους δρόμους» (Video)

Dimotiki Agora Kypselis_1
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

1 / 3