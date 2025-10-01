Απίστευτες εικόνες: Αφγανοί σπεύδουν στα σύνορα με το Πακιστάν για να συνδεθούν στο internet (Video)

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν έκλεισαν το διαδίκτυο, με συνέπεια οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν σήμα μόνο στα πακιστανικά σύνορα.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι επέβαλαν απαγόρευση του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο, ισχυριζόμενοι αντ’ αυτού ότι η διακοπή ρεύματος οφειλόταν σε παλιά καλώδια οπτικών ινών που τώρα αντικαθίστανται.

Residents of Afghanistan are traveling to the Pakistan border to access the internet after the Taliban completely shut down communications throughout the country.



The network shutdown was implemented “to prevent immorality” and has disrupted vital services, including aviation,… pic.twitter.com/vYC8Too6Jt — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2025

Η ανακοίνωση της Τετάρτης ήταν η πρώτη δημόσια δήλωση των Ταλιμπάν από τότε που μια διακοπή ρεύματος έπληξε τη χώρα με πάνω από 40 εκατομμύρια κατοίκους, διακόπτοντας τα πάντα, από τις τραπεζικές συναλλαγές μέχρι τα ταξίδια και τις επιχειρήσεις.

Ο ιστότοπος των Ταλιμπάν στην Ουρντού, Al-Emarah, επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο Zabihullah Mujahid, ο οποίος δήλωσε ότι ορισμένοι διέδιδαν φήμες για απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη χώρα, τις οποίες, όπως είπε, δεν ήταν αληθινές.

Ωστόσο, ένας ανώτερος ηγέτης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ δήλωσε στο NBC News: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Κανείς δεν μας λέει, καθώς η πλειοψηφία του λαού δεν έχει πρόσβαση ο ένας στον άλλον».

Good news from #Afghanistan. I am told that the internet connectivity will resume tonight. Will see. I hope it actually happens. — Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) October 1, 2025

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση αρκετών επαρχιών τον περασμένο μήνα ότι θα έκλειναν το διαδίκτυο μετά από κυβερνητική εντολή για την καταστολή της ανηθικότητας, τροφοδοτώντας φόβους για νέα όρια στην πρόσβαση στον έξω κόσμο.

Η NetBlocks, εποπτική αρχή του Διαδικτύου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια σχεδόν πανεθνική διακοπή των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε ισχύ. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι το Αφγανιστάν βρισκόταν «τώρα εν μέσω πλήρους διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Ωστόσο, το Ίντερνετ και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας επαναλειτουργούν από σήμερα σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν.

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.

