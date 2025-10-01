Ντόναλντ Τραμπ: Η «εισβολή εκ των έσω» και τα blues της Ουάσινγκτον (videos)

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι μια πληθωρική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Γεννημένος σε μια πλούσια οικογένεια με δεξιές πολιτικές καταβολές και ρατσιστικές αντιλήψεις, κληρονόμησε την εγγενή δυναμική κάθε ακροδεξιού πολιτικού. Είναι εξωστρεφής χαρακτήρας, είναι επικοινωνιακός, έχει μια αμεσότητα, είναι άνθρωπος της αγοράς, και δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυταρχικούς ηγέτες (Πούτιν, Νετανιάχου, Κιμ Γιονγκ Ουν, κλπ.). Δείχνει επίσης αντιπάθεια σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί του, και απειλεί με απόλυση όποιον δεν υποκλίνεται στο μεγαλείο του.

Από τη στιγμή που εκλέχτηκε πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να «σταματήσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατάφερε επίσης να «σταματήσει» τον πόλεμο γενοκτονίας που διεξάγεται πλέον στη Γάζα, κατάφερε να «αποσοβήσει» την επέκταση των συνοριακών συγκρούσεων Ινδίας – Πακιστάν, κατάφερε να «σταματήσει» τους Χούθι, και αφού σταμάτησε όλους αυτούς τους πολέμους αποφάσισε να πολεμήσει και τους εσωτερικούς εχθρούς.

Ομοσπονδιακός στρατός σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος Τραμπ αρέσκεται να δημιουργεί εντάσεις. Έτσι, δημιούργησε τον ICE, μια μονάδα που καταδιώκει και συλλαμβάνει μετανάστες οι οποίοι στην παραμικρή παρατυπία απελαύνονται από τις ΗΠΑ. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι απόλυτα «καουμπόικος», δηλαδή κυνηγιούνται άνθρωποι στους δρόμους, πολλές φορές φιλήσυχοι μετανάστες ξυλοκοπούνται αγρίως, και γίνονται βιαστικές απελάσεις που χωρίζουν οικογένειες, δημιουργώντας εντάσεις και παραπάνω κοινωνικά προβλήματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 65% των συλληφθέντων δεν έχουν κανένα ποινικό αδίκημα. Όταν οι τοπικές κοινωνίες διαμαρτυρήθηκαν γι’ αυτό το κυνήγι μαγισσών, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να κατεβάσει τον Ομοσπονδιακό στρατό στις πόλεις.

Πρώτα στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, για να συνδράμουν τον ICE και να εκκενώσουν βιαίως την Πόλη των Αγγέλων από τους παράνομους μετανάστες, και την πρωτεύουσα από τους άστεγους τοξικομανείς. Έγινε λοιπόν εισβολή του Ομοσπονδιακού στρατού, 2.000 στρατιώτες στάλθηκαν στο Λος Άντζελες που ξέσπασαν και επεισόδια, ενώ και η Ουάσινγκτον έχει στο κέντρο της τεθωρακισμένα οχήματα με βαριά πυροβόλα, στρατιωτικές περιπόλους από μασκοφόρους με τα αυτόματα στα χέρια, και κομβόι από βαριά τζιπ να περιπολούν. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός για να σκεφτεί ότι μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση διαρκείας έχει πολλαπλάσιο κόστος από το να εύρισκαν 100 σπίτια για να στεγάσουν στοιχειωδώς αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Το ίδιο άρχισε να γίνεται μέσα στο καλοκαίρι και στο Σικάγο.

Ομοσπονδιακός στρατός στο Όρεγκον

Τις προάλλες ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει τον Ομοσπονδιακό στρατό στο Πόρτλαντ, του Όρεγκον. Θα είναι μια δύναμη 200 βαριά οπλισμένων εθνοφρουρών, για να προστατεύσουν τα κυβερνητικά κτίρια. Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, κατέθεσε μήνυση στον γενικό εισαγγελέα του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, απέναντι στην διοικητική απόφαση Τραμπ, και δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είναι «προκλητική και αυταρχική» και πιθανότατα «θα υπονομεύσει την δημόσια ασφάλεια δημιουργώντας αντιδράσεις και εντάσεις στην τοπική κοινωνία».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι «η Εθνοφρουρά θα προστατεύσει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών της ICE, από πιθανές επιθέσεις της Antifa, και από άλλους τοπικούς τρομοκράτες». Η κυβερνήτης Τίνα Κότεκ, απάντησε ότι «δεν απειλείται η εθνική ασφάλεια στο Πόρτλαντ. Οι κοινότητές μας είναι απόλυτα ασφαλείς και ειρηνικές». Τις ίδιες απόψεις υποστηρίζει και ο επιστημονικός «Σύλλογος των Νομοθετών και Νομικών» του Πόρτλαντ.

Ο «εσωτερικός εχθρός»

Ο εσωτερικός εχθρός δεν είναι οι μετανάστες ούτε οι λαθρομετανάστες των ΗΠΑ. Αυτοί στην πραγματικότητα αποτελούν μια μεγάλη εργατική εφεδρεία. Ο εσωτερικός εχθρός είναι η αντίθετη άποψη, η αντίθετη αντίληψη για τη ζωή. Ο εσωτερικός εχθρός είναι η Antifa (αντί-φασιστική δράση) γιατί μόνον αυτή φαίνεται να μπορεί να σηκώσει το γάντι απέναντι στον εκφασισμό της κοινωνικής ζωής.

Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε από την πρώτη ήδη θητεία του να χαρακτηρίσει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση» θέλοντας έτσι να ποινικοποιήσει κάθε αντί-φασιστική διαδήλωση και κάθε αντί-φασίστα ακτιβιστή. Θυμίζουμε επίσης ότι ο ίδιος πρόεδρος Τραμπ, όταν κατάλαβε ότι έχανε τις εκλογές και την άμεση επανεκλογή του, ενθάρρυνε τους ακροδεξιούς υποστηρικτές του, της οργάνωσης «QA», να εισβάλουν στο Καπιτώλιο σπάζοντας και πυρπολώντας το κτίριο, κι αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς. Οι πρωταίτιοι συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, για να πάρουν τελικά χάρη και να απελευθερωθούν όταν επανεξελέγη ο πρόεδρος Τραμπ.

Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ, μόλις δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ, χρέωσε τον τραγικό του θάνατο στην αμερικανική αριστερά. Το έκανε μάλιστα με έναν ανατριχιαστικό αυτοματισμό. Από πού συμπέρανε ότι ο νεαρός δράστης είναι καν αριστερός; Πού είναι μια φωτογραφία από τις σφαίρες που είχαν υποτίθεται πάνω τους χαραγμένα συνθήματα της Antifa; Ποια ήταν, τέλος πάντων, η «αριστερή» πολιτική δράση του νεαρού αυτού; Όλα τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ, μέσα στην εθνική οδύνη και στον γενικό χαμό, κατόρθωσε να περάσει τροπολογία και να χαρακτηρίσει νομικά την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση». Σε ομιλία του μάλιστα σε ανώτερους αξιωματικούς του αμερικανικού Στρατού, ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν εισβολή “εκ των έσω”». Οι αξιωματικοί τον αντιμετώπισαν με μια εκκωφαντική σιωπή.

Όμως οι ελεύθεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ απαντούν τραγουδώντας το «Bourgeois Blues» (το Μπλουζ της Μπουρζουαζίας), του Huddie Leadbelly (του μαύρου γίγαντα των blues), που περιγράφει τις ρατσιστικές διώξεις και ταπεινώσεις που αντιμετώπισε όταν εγκαταστάθηκε στην Ουάσινγκτον με τη σύζυγό του Μάρθα, και κατέληγε ως εξής:

«This is the Home of the Brave!

The Land of the Free!

I don’t want to be mistreated

By no White bourgeoisie!»

Όσον αφορά την ποινικοποίηση της Antifa και το χαρακτηρισμό της δράσης της ως «τρομοκρατική οργάνωση», προκύπτει βέβαια μια νέα αντίφαση. Γιατί πώς χαρακτηρίζεται κάποιος που νιώθει πως απειλείται πολιτικά από την αντί-φασιστική δράση των πολιτών; Το ερώτημα είναι βέβαια ρητορικό.

Διαβάστε επίσης:

Απολύθηκε ο τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιο «πήραμε τον π@@@@ο» για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

Ρωσία σε Ευρωπαίους: «Θα κυνηγήσουμε οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά μας»