Ρωσία σε Ευρωπαίους: «Θα κυνηγήσουμε οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά μας»

Το Κρεμλίνο μέσω του Ντμίτρι Πεσκόφ, απείλησε ανοιχτά την Ευρώπη σε περίπτωση που κάνει χρήση περουσιακών στοιχείων της Ρωσίας τα οποία έχει στη κατοχή της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πρόταση για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Υπάρχουν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εκ των οποίων 210 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στην Ευρώπη.

«Μιλάμε για σχέδια για την παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας. Στα ρωσικά, το ονομάζουμε αυτό απλώς κλοπή», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πρόσθεσε δε, πως «εάν κάποιος κλέψει ή υπεξαιρέσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας – ή εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία – τότε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα διωχθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν».

«Αυτά είναι πρόσθετα βήματα προς την πλήρη καταστροφή της εμπιστοσύνης στην αρχή του απαραβίαστου της περιουσίας. Το μπούμερανγκ θα πλήξει πολύ σοβαρά εκείνους που είναι οι κύριοι θεματοφύλακες, τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ελκυστικότητα των επενδύσεων», είπε ακόμη.

