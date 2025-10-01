search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 14:01
ΚΟΣΜΟΣ

01.10.2025 12:33

Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα

01.10.2025 12:33
Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Μόναχο μετά την έκρηξη το πρωί της Τετάρτης σε μονοκατοικία στα βόρεια της πόλης, για την οποία η αστυνομία εξετάζει πιθανή σύνδεση «με άλλες τοποθεσίες στο Μόναχο» και για τον λόγο αυτό το Oktoberfest θα παραμείνει σήμερα εκτός λειτουργίας.

Όπως αναφέρει η Bild, ειδικές μονάδες και ειδικοί εξουδετέρωσης βομβών βρίσκονται στο σημείο. Η αστυνομία διερευνά τυχόν σύνδεση με το Oktoberfest και έτσι έχει αποφασίσει να μην δώσει το πράσινο φως ακόμα για την έναρξη της γιορτής.

Το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε απανωτές εκρήξεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι των γονιών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό έγινε κοντά στη λίμνη Λέρχεναουερ. Ο ίδιος άνδρας έβαλε φωτιά στο φορτηγό της οικογένειας. Υπάρχουν αναφορές ότι ο νεκρός είχε ένα σακίδιο πλάτης.

Τουλάχιστον ένα άλλο άτομο βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις αρχές.

