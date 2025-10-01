Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Μόναχο μετά την έκρηξη το πρωί της Τετάρτης σε μονοκατοικία στα βόρεια της πόλης, για την οποία η αστυνομία εξετάζει πιθανή σύνδεση «με άλλες τοποθεσίες στο Μόναχο» και για τον λόγο αυτό το Oktoberfest θα παραμείνει σήμερα εκτός λειτουργίας.

Όπως αναφέρει η Bild, ειδικές μονάδες και ειδικοί εξουδετέρωσης βομβών βρίσκονται στο σημείο. Η αστυνομία διερευνά τυχόν σύνδεση με το Oktoberfest και έτσι έχει αποφασίσει να μην δώσει το πράσινο φως ακόμα για την έναρξη της γιορτής.

Το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε απανωτές εκρήξεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι των γονιών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό έγινε κοντά στη λίμνη Λέρχεναουερ. Ο ίδιος άνδρας έβαλε φωτιά στο φορτηγό της οικογένειας. Υπάρχουν αναφορές ότι ο νεκρός είχε ένα σακίδιο πλάτης.

Τουλάχιστον ένα άλλο άτομο βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις αρχές.

