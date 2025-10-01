Απολύθηκε ο τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιο «πήραμε τον π@@@@ο» για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Ο Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής του τουρκικού καναλιού NTV στην Ουάσινγκτον, απολύθηκε μετά από ιδιωτική συνομιλία που είχε έξω από τον Λευκό Οίκο, η οποία καταγράφηκε από ανοιχτή κάμερα άλλου μέσου και έγινε viral.

Στη συνομιλία, ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει με γλαφυρό τρόπο ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφυγε ουσιαστικά από τη συνάντηση με άδεια χέρια, καθώς δεν έλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνομιλία που έφερε την απόλυση

Σε ερώτηση συναδέλφου του για την έκβαση των συνομιλιών, ο Χουσεΐν Γκιουνάι απάντησε, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις:

Δημοσιογράφος: «Πώς πήγαν οι συνομιλίες;»

«Πώς πήγαν οι συνομιλίες;» Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α……α μας. Δεν πήραμε τίποτα».

Στη συνέχεια, ο ανταποκριτής εξήγησε ότι παρά τις συζητήσεις για τα CAATSA και τα F-35, οι ΗΠΑ έθεσαν όρους που ήταν αδύνατο να γίνουν αποδεκτοί από την Τουρκία. Ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ερντογάν να σταματήσει την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία και να περιορίσει τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, καθώς και να σταματήσει να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη.

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια έκανε λόγο για έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της τουρκικής ηγεσίας και τις συζητήσεις για την πολιτική περίοδο «μετά τον Ερντογάν».

Σύμφωνα με τον Γκιουνάι, υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Χακάν Φιντάν, και των συγγενών του Ερντογάν, του γαμπρού του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, και του γιου του, Μπιλάλ. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι «εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ».

Δημοσιογράφος: «Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!»

«Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!» Χουσεΐν Γκιουνάι: «Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν».

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε στην άμεση απόλυση του Χουσεΐν Γκιουνάι από το NTV.

