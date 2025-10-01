search
01.10.2025 15:30

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

01.10.2025 15:30
gaza bombing

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απηύθυνε σήμερα μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά θα «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

«Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και οπαδοί της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, προκάλεσε από ισραηλινής πλευράς τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό που συνέθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων οι 25 είναι νεκροί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 66.097 ανθρώπων στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς που θεωρούνται αξιόπιστα από το Ισραήλ.

