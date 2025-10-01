Global Sumud Flotilla: Επιχείρηση εκφοβισμού από ισραηλινά πλοία – Η δέσμευση 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: «Η παραμικρή επιθετική ενέργεια θα μας βρει στους δρόμους»

Ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα δήλωσε ότι ισραηλινά πλοία πλησίασαν μερικά από τα σκάφη του και συμμετείχαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς» την Τετάρτη καθώς πλησίαζαν την πληγείσα από τον πόλεμο λωρίδα.

Οι διοργανωτές της αποστολής δήλωσαν ότι δύο ισραηλινά «πολεμικά πλοία» πλησίασαν γρήγορα και περικύκλωσαν δύο από τα σκάφη του στολίσκου, το Alma και το Sirius. Όλες οι συσκευές πλοήγησης και επικοινωνίας καταστράφηκαν σύμφωνα με τον Thiago Ávila, από «κυβερνοεπίθεση».

Ο στολίσκος φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 άτομα, μεταξύ των οποίων βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και επίθεση με drone

Η αποστολή είναι η τελευταία προσπάθεια από θαλάσσης να σπάσει ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ για την παράδοση τροφίμων και φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός μιας περιοχής που το Ισραήλ αστυνομεύει για να εμποδίσει τυχόν σκάφη που πλησιάζουν.

Αναμένεται να φτάσει το πρωί της Πέμπτης, εάν δεν αναχαιτιστεί.

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», ανέφερε ο στολίσκος σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές ποιος χειριζόταν τα σκάφη που πλησίασαν τον στολίσκο. Μια ανάρτηση βίντεο στη σελίδα του στολίσκου στο Instagram έδειξε το περίγραμμα αυτού που φαινόταν να είναι ένα στρατιωτικό σκάφος με πυργίσκο πυροβόλων κοντά στις πολιτικές βάρκες.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο γυρίστηκε από το σκάφος Sirius επειδή τα ξάρτια και τα σχοινιά του ταίριαζαν με τις εικόνες αρχείου του σκάφους. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του άλλου σκάφους στο βίντεο ή πότε τραβήχτηκε το βίντεο.

Ο στολίσκος έχε δεχτεί επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία έριξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σκόνη που προκαλεί κνησμό, προκαλώντας ζημιές, αλλά όχι τραυματισμούς.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε την επίθεση, αλλά δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του είναι νόμιμος, καθώς μάχεται εναντίον μαχητών της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα.

Η Ιταλία και η Ισπανία ανέπτυξαν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν σε τυχόν ανάγκες διάσωσης ή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμπλακούν στρατιωτικά. Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επίσης ακολουθήσει τα σκάφη.

Ωστόσο, η Ιταλία και η Ισπανία δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να ακολουθούν τον στολίσκο μόλις πλησιάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων (278 χλμ.) από τη Γάζα για λόγους ασφαλείας.

Προσπάθειες άρσης του αποκλεισμού

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι διοργανωτές την Τετάρτη, η Francesca Albanese, κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε ότι οποιαδήποτε αναχαίτιση του στολίσκου «θα αποτελούσε άλλη μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας», καθώς το Ισραήλ δεν είχε νομική δικαιοδοσία στα ύδατα ανοιχτά της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο του παράκτιου θύλακα το 2007 και έχουν υπάρξει αρκετές προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα δια θαλάσσης, τόσο κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύγκρουσης όσο και σε άλλες.

Το 2010, εννέα ακτιβιστές σκοτώθηκαν αφού Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε στολίσκο έξι πλοίων που επάνδρωναν 700 φιλοπαλαιστίνιοι μαχητές από 50 χώρες.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συνέλαβαν την Τούνμπεργκ και 11 μέλη πληρώματος σε ένα μικρό πλοίο που είχε οργανωθεί από μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα που ονομάζεται Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας καθώς πλησίαζαν στη Γάζα.

Η Ιταλία και η Ελλάδα κάλεσαν από κοινού την Τετάρτη το Ισραήλ να μην βλάψει τους ακτιβιστές που επέβαιναν και κάλεσαν τον στολίσκο να παραδώσει την βοήθεια στην Καθολική Εκκλησία για έμμεση παράδοση στη Γάζα – μια έκκληση που ο στολίσκος είχε απορρίψει προηγουμένως.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, χωρίς ωστόσο να γίνεται καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση προτρέπουν τους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην πορεία προς τη Γάζα να αφήσουν το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να αναλάβει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας».

Ελλάδα και Ιταλία δεμένες στο άρμα Τραμπ, λένε πως «χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει με μια προβληματική φράση: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη» αναφέρουν.

76 συνδικαλιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις

Ενώ ο στόλος του Global Sumud Flotilla προσεγγίζει την Γάζα και ο στρατός του Ισραήλ απειλεί να του επιτεθεί, 76 συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία της Ελλάδας με κοινή τους δήλωση ζητούν ασφαλές και προειδοποιούν: Έτσι και απειληθεί η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων μας που συμμετέχουν στον στόλο, έτσι και χτυπηθεί ο διάδρομος της ανθρωπιάς προς τον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό θα κατέβουν στους δρόμους και θα διαδηλώσουν μαζί με το March to Gaza στην Ισραηλινή πρεσβεία. Απαιτούν από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να προστατεύσει την ειρηνική αποστολή.

Με έμπνευση από την συγκλονιστική απεργία με τον πρωταγωνιστικό ρόλο των συνδικάτων λιμενεργατών, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση του αγώνα ενάντια στην γενοκτονία.

Ακολουθεί η κοινή δήλωση, με την οποία καλούν και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμπορευτούν στο δρόμο του αγώνα:

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – GLOBALSUMUD FLOTILLA

Εμείς, σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά από συνάντηση που κάλεσε το March to Gaza Greece την Παρασκευή 19/9, ενώνουμε τις φωνές μας με την Πρωτοβουλία και δηλώνουμε τα εξής:

1) Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και να αρθεί άμεσα ο παράνομος αποκλεισμός όλης της Λωρίδας της Γάζας.

2) Στηρίζουμε τη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla, τη μεγαλύτερη ειρηνική διεθνή αποστολή αλληλεγγύης στην Ιστορία προς τη Γάζα, στην οποία συμμετέχουν 27 μέλη πληρωμάτων και 6 σκάφη από την Ελλάδα.

3) Προειδοποιούμε το κράτος του Ισραήλ να μην διανοηθεί να απειλήσει κατ’ ελάχιστο την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων μας που συμμετέχουν στον Στόλο της Ελευθερίας.

4) Η παραμικρή επιθετική ενέργεια στα σκάφη της αλληλεγγύης θα μας βρει στους δρόμους. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να προστατεύσει μια ειρηνική αποστολή, απόλυτα σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

5) Απαιτούμε να εξασφαλιστεί το ασφαλές πέρασμα του GlobalSumud Flotilla μέχρι τη Γάζα.

6) Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και θα προχωρήσουμε σε δυναμικές ενέργειες σε περίπτωση επίθεσης ή αναχαίτισης του Στόλου από το Ισραήλ και για όσο συνεχίζεται η γενοκτονία. Το αμέσως επόμενο απόγευμα στις 18:30 το March to Gaza καλεί σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ από το πάρκο Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής).

7) Απαιτούμε να επιβληθούν κυρώσεις στο κράτος του Ισραήλ όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαστηρίου μέχρι υποχρεωθεί να σταματήσει την γενοκτονία, την παράνομη κατοχή των εδαφών της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και το καθεστώς απαρτχάιντ που έχει επιβάλλει στον Παλαιστινιακό λαό. Άμεση διακοπή εμπορικών, στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Επιβολή καθολικού εμπάργκο όπλων στο κράτος τρομοκράτη.

8) Αγωνιζόμαστε ενάντια στα σχέδια μιας Νέας Μέσης Ανατολής με τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό εξαφανισμένο για χάρη των φασιστικών φαντασιώσεων περί Μεγάλου Ισραήλ. Καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολεμική οικονομία που προτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των κοινωνικών αναγκών και των δικαιωμάτων μας.

9) Απαιτούμε άμεση αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους

10) Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνυπογράψουν την κοινή δήλωση και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Ορισμένα σωματεία με την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος οργανώνουν απεργιακή συγκέντρωση στις 10 Οκτωβρίου.

﻿Δεν θα επιτρέψουμε να διαπράττονται αυτά τα εγκλήματα στο όνομά μας, ούτε θα δεχτούμε να είμαστε συνένοχοι στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού.

﻿Η Γάζα δεν είναι μόνη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

MARCH TO GAZA GREECE

