«Φύγετε» λένε στο Global Sumud Flotilla Ελλάδα και Ιταλία – Καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις

Έκκληση προς τους ακτιβιστές να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας απευθύνουν Ελλάδα και Ιταλία, ζητώντας ουσιαστικά από τους πολίτες να μην συνεχίσουν το ταξίδι, την ώρα που ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό. Παράλληλα, ενώ τάσσονται υπέρ του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, χωρίς ωστόσο να γίνεται καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση προτρέπουν τους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην πορεία προς τη Γάζα να αφήσουν το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να αναλάβει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας».

Ελλάδα και Ιταλία δεμένες στο άρμα Τραμπ, λένε πως «χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει με μια προβληματική φράση: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη» αναφέρουν.

Επικίνδυνη ναυτική επίθεση εναντίον της αποστολής

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια εκφοβιστική επιχείρηση εναντίον του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα.

«Ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος μόλις βρέθηκε μπροστά στα πλοία μας, εκφοβίζοντάς μας, καταστρέφοντας τα συστήματα επικοινωνίας μας και πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τα προπορευόμενα πλοία μας, το ALMA και το SIRIUS! Παρά την απώλεια ηλεκτρονικών συσκευών, κανείς δεν τραυματίστηκε και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!», έγραψε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Sumud, Thiago Ávila.

⚠️🚨 URGENT!!!

An Israeli military vessel just came across our boats intimidating, damaging our communication systems and doing very dangerous manouvers circling our lead boats ALMA and SIRIUS!



Despite the loss of electronic devices, no one has been injured and we KEEP ON GOING! pic.twitter.com/lAGN593Ub6 October 1, 2025

Όπως ενημερώνει η αποστολή:

Ένα από τα κύρια πλοία μας, το Alma, περικυκλώθηκε επιθετικά από ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι επικοινωνίες επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών κυκλωμάτων μας, απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και το πολεμικό πλοίο πλησίασε επικίνδυνα, αναγκάζοντας τον καπετάνιο να κάνει μια απότομη ελιγμό αποφυγής για να αποφύγει μετωπική σύγκρουση.

Ένα από τα κύρια πλοία της αποστολής το Alma, περικυκλώθηκε επιθετικά από ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι επικοινωνίες του σκάφους απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως pic.twitter.com/rzMau2uTh4 October 1, 2025

Λίγο μετά, το ίδιο πολεμικό πλοίο στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας παρόμοιους ελιγμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν τελικά απομακρυνθεί”.

Αυτοί οι απερίσκεπτοι και εκφοβιστικοί ελιγμοί έθεσαν τους συμμετέχοντες σε σοβαρό κίνδυνο. Το Global Sumud Flotilla είναι μια ειρηνική, μη βίαιη αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια καιπολίτες από περισσότερες από 40 χώρες. Η παρεμπόδιση της διέλευσής μας είναι παράνομη και οποιαδήποτε επίθεση ή αναχαίτιση αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Βίντεο που δημοσιοποιεί το #GlobalSumudFlotilla από

την επικίνδυνη ναυτική επίθεση που έγινε το πρωί εναντίον της ανθρωπιστικής αποστολής pic.twitter.com/qi9bSANXOb — Πριν (@PRINgr) October 1, 2025

Παρά αυτές τις επιθετικές ενέργειες, η νηοπομπή συνεχίζει την πορεία της με αποφασιστικότητα.

Η αποστολή μας παραμένει σαφής: να αμφισβητήσουμε την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ, να σταθούμε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και να παραδώσουμε βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που αντιμετωπίζει την πείνα και τη γενοκτονία».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νίκη θεωρεί το ΠΑΣΟΚ την υποχώρηση Μυλωνάκη

Συνάντηση Φλωρίδη – Κοβέσι: Σε πρώτο πλάνο, αναθεώρηση του άρθρου 86 και ενίσχυση του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (video)