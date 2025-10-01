Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νίκη θεωρεί το ΠΑΣΟΚ την υποχώρηση Μυλωνάκη

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν νίκη που προήλθε από την πίεση τους το ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης δέχθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο εκπρόσωπος του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει.

Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι».

