Η Μόσχα ετοιμάζει αντίποινα εάν η Ευρώπη χρησιμοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Τετάρτη ότι θα επιδιώξει τη δίωξη ατόμων και χωρών που θα προχωρήσουν στη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, καθώς οι ευρωπαίοι ηγέτες συγκλήθηκαν για να συζητήσουν στη Δανία προκειμένου να δώσουν 165 δισ. δολάρια στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έκανε διάκριση μεταξύ της κλοπής των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης τους για ένα δάνειο στην Ουκρανία. «Μιλάμε για κλοπή», δήλωσε.

Τα σχόλιά του ήρθαν μια μέρα αφού ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για να επιταχύνει τη διαδικασία αναδιανομής περιουσιακών στοιχείων εντός της Ρωσίας. Οι αναλυτές λένε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει στην ευρωπαϊκή πρόταση, με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των ξένων εταιρειών και ατόμων από τα έθνη που υποστηρίζουν τη χρήση ρωσικής περιουσίας. Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τις δραστηριότητες πολλών δυτικών εταιρειών, μέρος μιας ευρύτερης ανακατανομής του πλούτου κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Anton G. Siluanov, ο ρώσος υπουργός Οικονομικών, δήλωσε πέρυσι ότι η χώρα του είχε παγώσει μια ποσότητα δυτικών περιουσιακών στοιχείων ίση με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που πάγωσαν από τη Δύση, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει ανάλογα. Από την έναρξη του πολέμου, η Μόσχα διανέμει τα κέρδη από τα δυτικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να στρέφονται στα ρωσικά παγωμένα χρήματα πιο έντονα, καθώς η αμερικανική βοήθεια για την Ουκρανία στερεύει υπό τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο εκτελεστικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί μια πρόταση να εκδώσει ένα δάνειο “αποζημίωσης” με μηδενικό επιτόκιο, ή περίπου 165 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Ουκρανία, σχεδιασμένο ώστε να κάνει χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να τα κατάσχει. Το δάνειο θα επιστραφεί μόνο εάν η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Βρετανία εξετάζει ένα παρόμοιο σχέδιο.

«Χρειαζόμαστε μια πιο διαρθρωτική λύση για στρατιωτική υποστήριξη», δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω υποβάλει την ιδέα ενός δανείου αποζημίωσης που βασίζεται στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία».

Είπε ότι το δάνειο θα εκταμιευτεί σε δόσεις και δεν θα περιλάμβανε καμία άμεση κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ιδέα για την περαιτέρω εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική μετά από μια αρχική πρόταση από την φον ντερ Λάιεν και μια παρόμοια την περασμένη εβδομάδα από τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Αλλά ο πρωθυπουργός του Βελγίου, όπου υπάρχουν τα περισσότερα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αντιτάχθηκε στην ιδέα, αναφέροντας τον κίνδυνο για τη χώρα του.

Τι λέει η Ρωσία;

Η αλλαγή στην Ευρώπη είναι μια ανεπιθύμητη εξέλιξη για τη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό και πολλά χρόνια στη οικονομική σταθερότητα του έθνους του.

Τα περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στη Δύση, και ως επί το πλείστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία, αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του αποθέματος χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και των ξένων ανταλλαγών, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Ο Ντμίτρι Μεντβέτεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δήλωσε στις 15 Σεπτεμβρίου ότι η Ρωσία θα καταδιώξει τα κράτη και τις «εκφυλισμένες από τις Βρυξέλλες χώρες» που προσπαθούν να κατάσχουν την ιδιοκτησία της Ρωσίας «μέχρι το τέλος του χρόνου» και «με κάθε δυνατό τρόπο».

Πόσο μακριά θα φτάσει η Ρωσία;

Οι ειδικοί λένε ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να κατάσχει ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία σε απάντηση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους λεγόμενους λογαριασμούς τύπου C, στους οποίους η Μόσχα προώθησε τα κέρδη ξένων οντοτήτων και ατόμων, αφού η Δύση πάγωσε τα κυρίαρχα περιουσιακά της στοιχεία. Οι αλλοδαποί μπορούν να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία από τους λογαριασμούς τύπου C μόνο με την έγκριση της ρωσικής κυβέρνησης.

Η Μόσχα θα μπορούσε επίσης να καταλάβει τα περιουσιακά στοιχεία και τις μετοχές των ξένων εταιρειών στη Ρωσία και να τα πουλήσει. Από την έναρξη του πολέμου, η Μόσχα έχει αναλάβει τις δραστηριότητες πολλών ευρωπαϊκών εταιρειών στη Ρωσία, όπως για παράδειγμα της δανικής μπύρας Carlsberg.

Η Ρωσία επίσης θα μπορούσε να αντιγράψει την ευρωπαϊκή στρατηγική και να εκδώσει δάνειο κατά των περιουσιακών στοιχείων στους λογαριασμούς Type-C για να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της. Το συνολικό ποσό στους λογαριασμούς τύπου C ήταν άγνωστο, αλλά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα άλλο πιθανό βήμα, θα ήταν μια επιταχυνόμενη ολοκληρωμένη κατάσχεση ακινήτων ή μετοχών που ανήκουν σε άτομα και εταιρείες από τα ευρωπαϊκά έθνη που υποστηρίζουν το δάνειο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κίνηση για τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας «θα καταστρέψει πλήρως όλες τις αρχές της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας και αναμφισβήτητα θα προκαλούσε τεράστια ζημιά σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία».

Σε μια εμφάνιση στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, τον Ιούνιο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η «κλοπή» της Δύσης θα επιταχύνει μόνο τη διάσπαση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

