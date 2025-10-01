search
ΚΟΣΜΟΣ

01.10.2025 19:32

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

01.10.2025 19:32
trump-arab-countries

Η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε την πρόταση 21 σημείων, που παρουσίασαν ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα. 

Η επίθεση που είχε στόχο τη δολοφονία της ηγεσίας της Χαμάς, εξόργισε τους Άραβες ηγέτες.  Οι σύμβουλοι του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρατήρησαν ότι για πρώτη φορά μιλούσαν με μία φωνή και αποφάσισαν να αδράξουν την ευκαιρία για να μπει τέλος στον πόλεμο. «Έγινε σαφές, ιδιαίτερα στον Γουίτκοφ, ότι αυτή η κραυγή συσπείρωσης που φαινόταν αρχικά αρνητική θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι θετικό», δήλωσε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ.

Αφού πήραν την έγκριση του Τραμπ, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ πήραν την υπάρχουσα πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων και τη συνδύασαν με το σχέδιο πάνω στο οποίο εργαζόταν ο Κούσνερ με τον Τόνι Μπλερ για τη μεταβατική περίοδο στη Γάζα. Το αποτέλεσμα ήταν η πρόταση 21 σημείων.

«Η αποτυχημένη επίθεση στη Ντόχα άλλαξε τη δυναμική της περιοχής και άνοιξε την πόρτα για ουσιαστική συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Κατάρ είχε προτείνει τη διοργάνωση συνόδου κορυφής στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Τραμπ και των ηγετών οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, με σκοπό να συζητηθεί η επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ. 

«Στιβ γιατί δεν τους λες τι έχεις ετοιμάσει;»

Στη σύνοδο οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες ο ένας μετά τον άλλο καταδίκαζαν την επιθετικότητα του Ισραήλ. Ο Τραμπ αφού δήλωσε ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, γύρισε στον Γουίτκοφ και του είπε «Στιβ γιατί δεν τους λες τι έχεις ετοιμάσει;».

Ο Γούιτκοφ πήρε τον λόγο, παρουσιάζοντας την πρόταση των 21 σημείων και η απόκριση ήταν θετική. Ο Τραμπ ζήτησε να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης οι οκτώ Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες είχαν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία.

Την ίδια μέρα ο Γούιτκοφ και ο Κούσνερ συνάντησαν τον ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Επειδή το χάσμα μεταξύ της πρότασης και των ισραηλινών θέσεων ήταν μεγάλο, οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο. 

«Μπίμπι, δέξου το ή άφησε το»

Το  Σάββατο άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να απορρίψει το σχέδιο, ή τουλάχιστον να απαιτήσει ριζικές αλλαγές. Αυτό οδήγησε τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου και να του δώσει τελεσίγραφο.«Του είπε “Δέξου το ή άφησέ το, αλλά ν το αφήσεις, μας ξεχνάς”», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι είχε κουραστεί εδώ και καιρό με τη συμπεριφορά του Νετανιάχου. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχτηκε ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Νετανιάχου και απέρριψε άλλες. Ο Τραμπ είπε ότι δεν θα ζητούσε από τον Νετανιάχου να κάνει συμβιβασμούς σε θέματα ασφάλειας, αλλά αυτό δεν ίσχυε για ζητήματα εσωτερικά για το Ισραήλ.Παράλληλα, τον διαβεβαίωσε ότι αν η Χαμάς δεν κάνει αποδεκτή την πρόταση θα δώσει πλήρη στήριξη να συνεχίσει το Ισραήλ τον πόλεμο. 

Ο Τραμπ δημοσίευσε την πρόταση παρά τις αντιρρήσεις των Αραβικών χωρών

Βλέποντας το τελικό κείμενο οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι ηγέτες εξοργίστηκαν με το πλήθος των αλλαγών, που είχε καταφέρει να περάσει ο Νετανιάχου.  Ιδίως όσον αφορά τους όρους της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

«Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών συνομιλιών τους το Σαββατοκύριακο ότι δεν θα αποσυρθεί και θα αφήσει τη Χαμάς να ανασυγκροτηθεί», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Αρκετές αλλαγές που είχαν προτείνει οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες είχαν, επίσης, μείνει εκτός του τελικού κειμένου. Οι αντιρρήσεις ήταν τόσο έντονες που οι Κατάρ συμβούλευσε την ομάδα του Τραμπ να μην δημοσιεύσει το σχέδιο, ωστόσο το έκαναν έτσι κι αλλιώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ  έδωσε διορία 3-4 ημερών στη Χαμάς για να απαντήσει.

Mε το σχέδιο Τραμπ ο Νετανιάχου ποντάρει στην πολιτική του επιβίωση

ΝΥΤ: Πώς οι ΗΠΑ έφθασαν στο shutdown – Οι κόντρες για την υγεία και το χυδαίο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από τον Τραμπ

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

