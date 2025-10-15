Η Γάζα λιμοκτονεί παρά την εκεχειρία – Τα «παιχνίδια» του Ισραήλ και οι επιχειρησιακές δυσκολίες

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, ώστε να εντατικοποιηθεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Τα είδη πρώτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και προϊόντων υγιεινής — εξαντλούνται. Επιπλέον, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, με πολλές από αυτές να ζουν σε σκηνές σε εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το Ισραήλ περιόρισε στα μισά την ανθρωπιστική βοήθεια που μπαίνει στον θύλακα

Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην ισοπεδωμένη από τις βόμβες Γάζα δεν είναι εύκολη αποστολή. Το Ισραήλ σε αντίποινα για την μη παράδοση των σορών των νεκρών ομήρων έχει ήδη περιορίσει στα μισά την ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να εισέλθει στον θύλακα. Την ίδια ώρα, οι κατεστραμμένοι δρόμοι και γειτονιές περιπλέκουν την επιχείρηση.

«Ζητάμε να μπει στη Γάζα όση ανθρωπιστική βοήθεια έμπαινε πριν τον πόλεμο. Τίποτα παράλογο.», τόνισε Τες Ίνγκραμ υπεύθυνη επικοινωνίας της UNICEF. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες ημέρες. Ρέει η ανθρωπιστική βοήθεια; Είναι ανοιχτά τα περάσματα; Είναι ο ΟΗΕ σε θέση να κάνει τη δουλειά του, να βοηθήσει τα παιδιά της Γάζας; … Το άλλο είναι διατηρείται η εκεχειρία; Τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά αυτή τη στιγμή, επομένως η εκεχειρία πρέπει να διατηρηθεί», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου παρατηρήθηκε πρόοδος στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκατοντάδες χιλιάδες ζεστά γεύματα και δεμάτια ψωμιού διανεμήθηκαν στο βορρά και στο νότο. Επιπλέον, πρώτη φορά από τον Μάρτιο εισήλθε στον θύλακα φυσικό αέριο για τη μαγειρική.

Τη Δευτέρα κανένα φορτηγό δεν εισήλθε στη Γάζα λόγω της μεταφοράς Ισραηλινών ομήρων, και τα συνοριακά περάσματα έκλεισαν επίσης την Τρίτη λόγω της εβραϊκής θρησκευτικής, Τόρα.

Την Τρίτη Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δεν θα ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο και θα περιοριστεί η ανθρωπιστική βοήθεια, που εισέρχεται στον θύλακα.

«Από αύριο, μόνο τα μισά από τα συμφωνηθέντα φορτηγά – 300 φορτηγά – θα επιτρέπεται να εισέλθουν, και όλα θα ανήκουν στον ΟΗΕ και σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ, χωρίς συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η COGAT, η ισραηλινή αμυντική αρχή που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της βοήθειας προς τη Γάζα. «Δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στη Λωρίδα, με εξαίρεση για συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με ανθρωπιστικές υποδομές».

Η Χαμάς δήλωσε ότι τα ερείπια καθιστούν δύσκολο τον εντοπισμό των σορών των αλλά το Ισραήλ επιμένει ότι η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί και καθυστερεί σκόπιμα να τις επιστρέψει.

Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δήλωσαν στο ABC News ότι η ανακατασκευή των δικτύων ύδρευσης θα είναι κρίσιμη στην προσπάθεια ανοικοδόμησης στη Γάζα, αλλά συνοδεύεται από πολλές υλικοτεχνικές προκλήσεις.

Το νερό πρέπει να αφαλατωθεί σε μονάδες αφαλάτωσης. «Χρειάζεται αρκετή δουλειά για να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν σωστά», είπε η Ίνγκραμ. «Υπάρχουν κάποιες μονάδες που είναι εκτός λειτουργίας. Επομένως, υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή πόσιμου νερού θα αυξηθεί».

Πρόκληση η ανακατασκευή των δικτύων υδροδότησης και αποχέτευσης

Το δίκτυο αγωγών που έφερνε νερό στα σπίτια έχει ως επί το πλείστον καταστραφεί, επομένως οι περισσότεροι άνθρωποι στη Γάζα προμηθεύονται νερό από βυτιοφόρα, τα οποία συλλέγουν πόσιμο νερό από μονάδες αφαλάτωσης και το διανέμουν σε όλη τη λωρίδα.

Μεγάλη πρόκληση είναι, επιπλέον, η ανοικοδόμηση του δικτύου αποχέτευσης. «Πήγα σε ένα μεγάλο φράγμα λυμάτων στην πόλη της Γάζας, πλησίον κατοικημένης περιοχής, και κινδυνεύει από πλημμύρες επειδή οι αντλίες δεν λειτουργούν», είπε η Ίνγκραμ. «Τα λύματα δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο για ασθένειες. Πρέπει να βελτιώσουμε τα συστήματα που απομακρύνουν τα στερεά απόβλητα».

Πυρομαχικά κάτω από τα ερείπια

Πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί και στα ερείπια μπορεί να κρύβονται πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί.

Ο Ζαχίρ Χαμ διευθυντής του Human Appeal, δήλωσε στο ABC News ότι ειδοποιήθηκε πως έχουν αρχίσει να απομακρύνουν τα ερείπια. «Είναι αρκετό; Φυσικά και όχι, χρειαζόμαστε βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουμε τα ερείπια που έχουν συσσωρευτεί εδώ και δύο χρόνια», διευκρίνισε.

Είναι σαν να βρίσκεσαι στον σκελετό μίας πόλης

Οι κατεστραμμένοι δρόμοι καθιστούν δύσκολο το ταξίδι από τη νότια Γάζα στην κεντρική και τη βόρεια. Αν ανοίξουν όλα τα συνοριακά περάσματα θα διευκολυνθεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Είναι σαν να βρίσκεσαι στον σκελετό μιας πόλης. Όλα είναι γκρίζα. Πράγματα που κανονικά θα σου έλεγαν πού βρίσκεσαι, έχουν εξαφανιστεί και είναι πολύ αποπροσανατολιστικό», λέει η Ίνγκραμ.

Μάχη να προλάβουν τον χειμώνα

Με τον χειμώνα να πλησιάζει οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θέλουν να μεταφέρουν άμεσα ρούχα, κουβέρτες και σκηνές στον θύλακα.«Είναι μια πραγματική μάχη με τον χρόνο. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε ασφυκτικές συνθήκες. Δεν έχουν επαρκή στέγη. Πολλά από τα αυτοσχέδια καταφύγια στα οποία βρήκαν καταφύγιο καταστράφηκαν και αυτά από τους βομβαρδισμούς», επεσήμανε ο Τζέιμς Χόμπλερ από την Oxfam.

