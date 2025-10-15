search
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκοτώσαμε τα παιδιά σας» έλεγαν οι Ισραηλινοί στους Παλαιστίνιους κρατούμενους

palaistinioi kratoumenoi

Μετά από σχεδόν 20 μήνες σε ισραηλινή αιχμαλωσία, ο φωτορεπόρτερ Shadi Abu Sido, ένας από τους χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα από το καθεστώς Νετανιάχου, μίλησε για την κακοποίησή του.

«Για δύο χρόνια λιμοκτονούσα. Μπήκα μέσα πεινασμένος και βγήκα έξω πεινασμένος. Μας έλεγαν: “Σκοτώσαμε τα παιδιά σας. Η Γάζα χάθηκε”».

Κοιτάζοντας γύρω του την καταστροφή, ο Abu Sido εξέφρασε περαιτέρω το σοκ του για αυτό που αντίκρυσε στην πατρίδα του.

«Μπήκα στη Γάζα και τη βρήκα σαν σκηνή από την Ημέρα της Κρίσης. Αυτή δεν είναι η Γάζα».

Εργαζόμενος ως εικονολήπτης, ο Abu Sido συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024, όταν ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο νοσοκομείο al-Shifa της πόλης της Γάζας και τον κατηγόρησαν ότι ήταν «παράνομος μαχητής».

Οι δημοσιογράφοι από τη Γάζα συχνά κρατούνται βάσει του Νόμου περί Φυλάκισης Παράνομων Πολεμιστών του Ισραήλ, ο οποίος επιτρέπει μακροχρόνια κράτηση χωρίς κατηγορία και περιορισμένη νομική πρόσβαση.

