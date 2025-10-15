search
15.10.2025 23:20

Ερντογάν: Το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο εντοπίστηκε στην επαρχία Εσκισεχίρ

15.10.2025 23:20
erdogan_xartis

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε στην επαρχία Εσκισεχίρ της Τουρκίας «το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο», το οποίο περιέχει περίπου 694 εκατομμύρια τόνους ορυκτών.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι σε εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ εντοπίστηκαν περίπου 12,5 εκατομμύρια τόνοι οξειδίων σπάνιων γαιών, καθώς και σημαντικά κοιτάσματα βαρίτη και φθορίτη.

Όπως είπε, «θέλουμε να γίνουμε ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο». Η περιοχή περιέχει 10 από τα 17 γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, που είναι πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας για τις αμυντικές βιομηχανίες, τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, τις επικοινωνίες και τη διαστημική τεχνολογία.

«Η τοποθεσία αυτή δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε ο Ερντογάν. «Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο συκοφαντεί τη δική του χώρα», συμπλήρωσε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, είχε κατηγορήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, παραχώρησε τα ορυχεία στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ στον Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα τη διεθνή αποδοχή του. «Ας εμποδίσουμε τον Ερντογάν να δώσει το μέλλον αυτής της χώρας στον Τραμπ. Η Τουρκία πρέπει να σταθεί όρθια όσον αφορά τις σπάνιες γαίες. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να πουλήσει τις σπάνιες γαίες αυτής της χώρας για το δικό του μέλλον. Δεν θα το επιτρέψουμε», είχε δηλώσει ο Οζγκιούρ Οζέλ.

