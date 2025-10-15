Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για το σημείο συνάντησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραλάβει τα λείψανα πολλών ομήρων.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε πόσες σοροί θα παραδοθούν. Λίγο νωρίτερα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ, ανέφεραν ότι θα παραδώσει δύο σορούς.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (κατάπαυσης του πυρός) για την ανταλλαγή των κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο αιχμαλώτων του κατακτητή στις 22.00» ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε σήμερα πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

“Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε”, δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

