Εντολή Τραμπ στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα – Στόχος ο Μαδούρο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι έχει εγκρίνει τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων της CIA στη Βενεζουέλα, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό μια σημαντική κλιμάκωση στην αμερικανική εκστρατεία πίεσης κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

Η παραδοχή του Τραμπ, όπως έγραψε το Reuters, έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των New York Times, που μετέδωσαν την είδηση της διαβαθμισμένης προεδρικής εντολής, επικαλούμενες Αμερικανούς αξιωματούχους, ενήμερους για την απόφαση.

Breaking News: The Trump administration secretly authorized the CIA to conduct covert action in Venezuela, according to U.S. officials. https://t.co/PoYVsP1SX2 — The New York Times (@nytimes) October 15, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει στη CIA εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί συγκαλυμμένες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν φονικές ενέργειες, επιχειρήσεις επιρροής και παρακολούθηση στην Καραϊβική. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποδυναμώσουν και τελικά να απομακρύνουν τον Μαδούρο από την εξουσία.

Η εξουσιοδότηση αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν ήδη επιθέσεις του αμερικανικού στρατού εναντίον πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών. Σύμφωνα με αξιωματούχους, στις επιχειρήσεις αυτές έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27 άτομα.

🇺🇸🇻🇪‼️ | URGENTE — Trump autoriza operaciones letales encubiertas de la CIA en territorio venezolano, según The New York Times.



La administración Trump ha dado luz verde a la CIA para ejecutar acciones unilaterales y letales dentro de Venezuela, como parte de una estrategia… pic.twitter.com/06562cPaJs October 15, 2025

Οι λόγοι που επικαλέστηκε ο Τραμπ

Μιλώντας απόψε σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξήγησε ότι έδωσε την εντολή για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, όπως είπε, η Βενεζουέλα «αφήνει ελεύθερους μεγάλους αριθμούς κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ψυχιατρικές δομές», οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, περνούν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, «λόγω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων».

Δεύτερος λόγος, όπως συμπλήρωσε, είναι «η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που εισέρχεται στις ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα, κυρίως μέσω θαλάσσιων οδών». Ο Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι η Βενεζουέλα νιώθει την πίεση…», αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει αν η CIA διαθέτει εξουσιοδότηση να εξουδετερώσει τον ίδιο τον Μαδούρο.

Η επιβεβαίωση του Τραμπ έρχεται, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην περιοχή. Περίπου 10.000 στρατιώτες βρίσκονται σε βάσεις στο Πουέρτο Ρίκο και σε αποβατικά πλοία, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτύξει οκτώ πολεμικά σκάφη και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική.

Η νέα εξουσιοδότηση της CIA παραμένει απόρρητη, με Αμερικανούς αξιωματούχους να μιλούν για μία από τις πλέον ακραίες μορφές εκτελεστικής εξουσίας.

Η συνολική στρατηγική της Ουάσινγκτον, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ναρκω-τρομοκράτη». Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Ράτκλιφ έχει δεσμευθεί να καταστήσει την υπηρεσία «πιο επιθετική» και «λιγότερο επιφυλακτική απέναντι στους κινδύνους», ενώ κατά την ακρόασή του στη Γερουσία είχε δηλώσει ότι η CIA «θα πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν μπορεί να πάει και θα κάνει πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει».

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το καθεστώς Μαδούρο εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών μέσω της εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua, η αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό.

Η ιστορία των μυστικών επιχειρήσεων της CIA στη Λατινική Αμερική είναι γεμάτη αντιφάσεις και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα -από την ανατροπή του προέδρου Άρμπενς στη Γουατεμάλα το 1954 και την αποτυχημένη απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων, έως τη συμμετοχή της υπηρεσίας στο πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και την υποστήριξη των Κόντρας στη Νικαράγουα τη δεκαετία του 1980.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Εντολή στον IDF να ετοιμάσει σχέδιο για την καταστροφή της Χαμάς σε περίπτωση που καταρρεύσει η εκεχειρία

Η FIFA απέφυγε με… ντρίμπλα τη τοποθέτηση του Τραμπ για τις «ασφαλείς» πόλεις του Μουντιάλ 2026

Διάταγμα του Τραμπ για την ομαλή μισθοδοσία στο στρατό κατά τη διάρκεια του shutdown