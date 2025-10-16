Πούτιν: Η Ε.Ε. σταμάτησε να αγοράζει πετρέλαιο από εμάς και ανέβηκαν οι τιμές

Την κατακόρυφη αύξηση των τιμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν στην άρνηση τους να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπό πολιτική πίεση, αρνήθηκαν να αγοράσουν ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Έχω ήδη επισημάνει τις συνέπειες αυτής της άρνησης για τις ίδιες τις δυτικές χώρες και το οικονομικό παραγωγικό δυναμικό τους. Βλέπουμε τις συνέπειες αυτών των ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του βιομηχανικού κύκλου εργασιών, της αύξησης των τιμών λόγω του ακριβότερου πετρελαίου και φυσικού αερίου από το εξωτερικό, καθώς και της μείωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων και της οικονομίας στο σύνολό της», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στην Ολομέλεια Ρωσικής Ενέργειας.

Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ήταν 1,2% χαμηλότερη από το επίπεδο του 2021. «Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη συνεχίζεται επίσης. Στη Γερμανία, η μείωση τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ήταν 6,6% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2021», τόνισε.

«Για την Ευρώπη, η αγορά μας ήταν μία από τις κύριες όπου πωλούσαν τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τους. Αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Η παραγωγή τους γίνεται μη κερδοφόρα. Μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους και αρχίζουν να χάνουν σε αυτό τον τομέα.», πρόσθεσε.

Χθες αγόραζαν από την Ευρώπη σήμερα αγοράζουν από εμάς

Ο Πούτιν τόνισε ότι η ρωσική οικονομία έχει ανοιχτή σε νέες αγορές. « Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί μας εξελίσσονται και γίνονται ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας. Επειδή η δική μας αγορά μας επιτρέπει να παράγουμε προϊόντα σε καλό, οικονομικά αποδοτικό επίπεδο. Και βρίσκουμε συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που τώρα αγοράζουν αυτόν τον εξοπλισμό από μια ρωσική εταιρεία. Χθες αγόραζαν από την Ευρώπη, και σήμερα, όλο και περισσότερο, από εμάς. Τι έκαναν; Αγόρασαν ένα εισιτήριο για μια εκδήλωση και δεν πήγαν, μόνο και μόνο για να εκδικηθούν τον ελεγκτή. Τι ανοησία…», είπε σε άλλο σημείο ο Πούτιν.

