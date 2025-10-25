search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 15:42

Λούβρο: Μετέφερε πολύτιμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας

25.10.2025 15:42
louvro-kosmimata

Στην Τράπεζα της Γαλλίας μετέφερε το Μουσείο του Λούβρου ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του, μετά την κινηματογραφική ληστεία της περασμένης βδομάδας που αποκάλυψε τα κενά ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το RTL, το οποίο επικαλείται το Reuters, η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την Αίθουσα Απόλλωνα -όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος- πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24/10) υπό άκρα μυστικότητα, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, που φυλάσσει τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από τη γη, βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιού είπε πως η ζημία από τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων στο Λούβρο την Κυριακή εκτιμάται από την έφορο του μουσείου στα 88 εκατομμύρια ευρώ, από οικονομικής πλευράς μονάχα.

Διαβάστε επίσης:

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από κληρικούς στην Ιταλία – Ανήλικα αγόρια τα περισσότερα θύματα

Ο ΟΗΕ έχει πάψει να λειτουργεί, λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας για τα θύματα στη Γάζα

«Δεν μπορούμε να τον χάσουμε»: Χιλιάδες παιδιά αργοπεθαίνουν στη Γάζα περιμένοντας το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά τους στο εξωτερικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:44
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

1 / 3