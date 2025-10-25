Λούβρο: Μετέφερε πολύτιμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας

Στην Τράπεζα της Γαλλίας μετέφερε το Μουσείο του Λούβρου ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του, μετά την κινηματογραφική ληστεία της περασμένης βδομάδας που αποκάλυψε τα κενά ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το RTL, το οποίο επικαλείται το Reuters, η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την Αίθουσα Απόλλωνα -όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος- πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24/10) υπό άκρα μυστικότητα, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, που φυλάσσει τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από τη γη, βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιού είπε πως η ζημία από τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων στο Λούβρο την Κυριακή εκτιμάται από την έφορο του μουσείου στα 88 εκατομμύρια ευρώ, από οικονομικής πλευράς μονάχα.

