21.10.2025 12:45
21.10.2025 12:06

Λούβρο: Πώς έγινε σε επτά λεπτά η «ληστεία του αιώνα» – Ο ανυψωτήρας, τα πριόνια, τα κοσμήματα και τα πιθανά κίνητρα

21.10.2025 12:06
Με τις έρευνες για τους δραστες να παραμένουν άκαρπες και τα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα, ξετυλίγεται το χρονικό των μόλις επτά λεπτών που χρειάστηκαν οι κλέφτες για να ληστέψουν ασύλληπτης αξίας κοσμήματα από το Λούβρο.

Ήταν περίπου 9:30 το πρωί της Κυριακής και το μουσείο είχε ανοίξει πριν από περίπου μισή ώρα, όταν οι δράστες «εκτέλεσαν» τη θρασύτατη κινηματογραφική ληστεία., όπως αναφέρει η Washington Post.

Οι τέσσερις κλέφτες έφτασαν έξω από την Αίθουσα Apollo στην Quai François-Mitterrand, έναν δρόμο κατά μήκος του Σηκουάνα.

Στη συνέχεια εισέβαλαν, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, στην αίθουσα από το παράθυρο, χρησιμοποιώντας μια ανυψωτική πλατφόρμα, με ηλεκτρική σκάλα, τοποθετημένη σε φορτηγό.

Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία για να εισέλθουν στην αίθουσα Apollo, ενεργοποιώντας τον συναγερμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας την Κυριακή.

Τουρίστες που βρίσκονταν στην αίθουσα είπαν σε γαλλικό podcast ότι άκουσαν τρεις δυνατούς κρότους και στη συνέχεια ήχους από πριόνια.

Αμέσως εγκατέλειψαν το δωμάτιο.

Μέσα στην αίθουσα, οι κλέφτες χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν δύο θωρακισμένες προθήκες ασφαλείας, ενεργοποιώντας δεύτερο συναγερμό. Πέντε φύλακες ασφαλείας βρίσκονταν εντός ή κοντά στην αίθουσα.

Οι κλέφτες απέσπασαν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, όπως τιάρα, κολιέ και ζευγάρι σκουλαρίκια της Βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της Βασίλισσας Ορτάνς, διάδημα, μεγάλη καρφίτσα με φιόγκο και σμαραγδένιο σετ (κολιέ & σκουλαρίκια) της Αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας και το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο όμως, με την επέμβαση των ανδρών ασφαλείας και στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, έριξαν κάτω.

Επιχείρησαν επίσης ανεπιτυχώς να βάλουν φωτιά στο εξωτερικό του οχήματος διαφυγής και τελικά έφυγαν με μηχανάκια.

Γιατί επιλέχτηκαν αυτά τα κλοπιμαία

Η κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου δεν φαίνεται να είχε ως στόχο την τέχνη, αλλά τα πολύτιμα υλικά των εκθεμάτων, κυρίως τα κοσμήματα, τα διαμάντια και τα πολύτιμα μέταλλα. Οι ειδικοί στα εγκλήματα τέχνης υποστηρίζουν πως δεν επρόκειτο για «κλοπή τέχνης», αλλά για κλοπή εμπορεύσιμων υλικών, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι δράστες φαίνεται πως επεδίωκαν να αποσπάσουν όσα περισσότερα πολύτιμα πετράδια μπορούσαν, τα οποία θα μπορούσαν να πωληθούν ξεχωριστά ή να επανατοποθετηθούν σε νέα κοσμήματα χωρίς να ανιχνευθούν. Για παράδειγμα, η τιάρα της βασίλισσας Ορτάνς περιείχε 24 ζαφείρια και πάνω από 1.000 διαμάντια, υλικά που μπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα.

Η επιλογή στόχου όπως το Λούβρο συνεπάγεται μεγάλο ρίσκο, αλλά και μεγαλύτερο κέρδος, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πολύτιμων αντικειμένων. Επιπλέον, οι δράστες δεν φαίνεται να νοιάζονταν για την καταστροφή ή εγκατάλειψη έργων τέχνης που δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν υλικά.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν το κίνητρο ήταν μόνο το «εμπόρευμα», καθώς τα κλεμμένα διαμάντια είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και δύσκολο να πουληθούν χωρίς να εντοπιστούν. Παρόλα αυτά, η εμπειρία δείχνει ότι τέτοια πετράδια συνήθως πωλούνται σε αγορές όπως η Αμβέρσα ή εξάγονται εκτός Ευρώπης για επεξεργασία και μεταπώληση.

20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, projector και soundbar από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

