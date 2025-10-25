search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 12:40

Ο ΟΗΕ έχει πάψει να λειτουργεί, λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας για τα θύματα στη Γάζα

25.10.2025 12:40
LULA

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επέκρινε σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους πολυμερείς θεσμούς, δηλώνοντας ότι έχουν «πάψει να λειτουργούν» και ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα θύματα του πολέμου στη Γάζα.

Οι δηλώσεις του Λούλα έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, ενόψει της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου ο Βραζιλιάνος ηγέτης αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποιος μπορεί να δεχθεί τη γενοκτονία που συνεχίζεται τόσο καιρό στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Λούλα σε δημοσιογράφους ύστερα από τη διμερή συνάντηση με στόχο τη ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι πολυμερείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να προσπαθούν να εμποδίσουν να γίνονται τέτοια πράγματα έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο ΟΗΕ δεν λειτουργούν πλέον», είπε ο Λούλα.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι «για έναν ηγέτη, το περπατά με το κεφάλι ψηλά είναι πιο σημαντικό από ένα βραβείο Νόμπελ», σε μια έμμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν μπορούμε να τον χάσουμε»: Χιλιάδες παιδιά αργοπεθαίνουν στη Γάζα περιμένοντας το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά τους στο εξωτερικό

Ανυπέρβλητα προβλήματα στη Γάζα

Διονύσης Σαββόπουλος: Το μεσημέρι το τελευταίο χειροκρότημα στο Νιόνιο – Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:16
thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

1 / 3